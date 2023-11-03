«البنية التحتية» تستطلع الآراء لتحسين السياسة الإسكانية الجديدة

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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دعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، المستفيدين من برنامج السياسة الإسكانية الجديدة لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي بالإضافة للجمهور، إلى المشاركة في المشورة الرقمية التي أطلقتها على موقعها الإلكتروني.

وذلك لاستقبال آرائهم ومقترحاتهم، بهدف تطوير جهود تطوير السياسة وتعزيز طرق التوعية، وخصصت الوزارة رابطاً للتسجيل وإبداء الرأي على موقعها، فيما حددت 31 ديسمبر المقبل موعداً لانتهاء المشاركة.

وتستهدف الوزارة من خلال هذه المشورة الرقمية، رصد كافة الآراء والمقترحات حول السياسة الإسكانية الجديدة، ومدى فعاليتها في تسهيل عملية تمويل القروض الإسكانية للمواطنين المستفيدين، خاصة أن حكومة الإمارات أقرت السياسة الجديدة لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي، والتي يتم من خلالها تمويل قيمة القروض الإسكانية من خلال التعاون بين برنامج الشيخ زايد للإسكان، وبين البنوك والمصارف الوطنية، وذلك بهدف استدامة مصادر التمويل وتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، إلى جانب تعزيز التشارك بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسهيل عملية تمويل القروض الإسكانية للمواطنين المستفيدين من البرنامج.

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