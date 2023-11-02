سفارة الإمارات في لاهاي تصدر تنبيهاً مهماً للمواطنين في هولندا

المصدر: البيان

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أهابت سفارة دولة الإمارات في لاهاي بمواطني الدولة المتواجدين في مملكة هولندا بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة الجوية "سياران".

وأكدت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي".

أعلنت معظم الدول الواقعة في شمال غرب أوروبا حالة تأهب قصوى أمس الأربعاء تحسباً لوصول العاصفة سياران التي يتوقع أن تتسبب برياح عاتية وأمطار غزيرة.

وأصدرت مقاطعات فينيستير وكوت دامور ومانش الفرنسية عند منتصف الليل تحذيراً أحمر هو الأعلى، وفق وكالة الأرصاد الوطنية الفرنسية "ميتيو فرانس"، إضافة إلى مقاطعتين ستوضعان تحت التحذير الأقصى لحصول فيضانات.

وستكون 17 مقاطعة على طول الساحل الفرنسي، من منطقة جيروند إلى شمال أوت دو فرانس، في حالة تأهب برتقالي من الفئة الأدنى.

وفي بريطانيا، توقع مكتب الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات في بعض المناطق وهبوب عواصف تبلغ سرعتها من 95 إلى 110 كلم في الساعة على طول الساحل الجنوبي للبلاد.

وحذر خبير الأرصاد الفرنسي فرانسوا من أن تحمل سياران رياحا تصل سرعتها إلى 170 كلم في الساعة، لا سيما على سواحل بريتاني ونورماندي في الشمال الغربي لفرنسا.

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