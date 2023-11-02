مختبر شرطة الشارقة الجنائي يسجل مُصنفاً فكرياً معتمداً

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ‏مصنفاً فكرياً معتمداً من وزارة الاقتصاد بالدولة؛‎ ‎حول دراسة بحثية بعنوان " قطرة التروبيكاميد من العلاج إلى الإدمان"‏، التي قدمها خبراء المختبر الجنائي بشرطة الشارقة في مجال السموم والكيمياء، ‏ ليكون هذا الإنجاز إضافة نوعية إلى سلسلة إنجازات قسم المختبر الجنائي الاستباقية التي تخدم المجالات الأمنية والجنائية وبالتالي تعزز جودة الحياة للمجتمع.

وقال العقيد مهندس عادل المازمي رئيس المختبر الجنائي بشرطة الشارقة، " نحرص في قسم المختبر الجنائي على الاستمرارية في تقديم إنجازات ريادية، من خلال الكوادر المتميزة ‏ في القسم ذوي الكفاءة العالية‏ من فنيين وخبراء، والامكانيات المتاحة من أجهزة ومعدات متطورة والتي تسهم في الكشف عن حيل التلاعب في التراكيب الكيمائية للمواد المخدرة".

انجاز

وثمن المازمي جهود فريق العمل من الخبراء الذين قاموا على هذا الإنجاز، وهم الدكتور تاج السر عباس، والنقيب يحيى محمد الكندي، ومهندس حنان جمعة المازمي، ونورة سعيد العامري، مشيراً إلى أن هذا الاكتشاف جاء بعد رصدهم للعينات البيولوجية للمدمنين؛ من خلال استخدام إحدى قطرات العين الطبية التي تخضع للرقابة، ومزجها مع مواد مخدرة أخرى للحصول على تأثير مضاعف لتلك المواد المخدرة، كما أضاف أنه سيتم عرض هذه الدراسة البحثية مستقبلاً في المؤتمرات والندوات العلمية المحلية والدولية، تعزيزاً لنقل المعرفة ودعماً للجهود الدولية في هذا المجال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز