«إقامة دبي» تستقبل المسافرين بختم «معرض دبي للطيران – مستقبل صناعة الطيران»

المصدر: البيان

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احتفالاً بانطلاق معرض دبي للطيران 2023، سيكون المسافرون القادمون إلى مطار دبي الدولي، على موعد مع ختم خاص في جوازات سفرهم، يحمل شعار "معرض دبي للطيران – مستقبل صناعة الطيران"، خلال الفترة من خلال الفترة من 6 وحتى 18 نوفمبر الجاري، وذلك تعزيزاً لتكاملية الأدوار التي تجمع بين الهيئات والمؤسسات الرسمية في الدولة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المشترك الذي يجمع كل من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومطارات دبي، وذلك بهدف تسليط الضوء على الدور الكبير الذي يلعبه المعرض في النهوض بصناعة قطاع الطيران، وتعزيز مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات الرائدة في مجالات السياحة والنقل الجوي.

وأكد سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن ختم جوازات المسافرين القادمين عبر مطار دبي الدولي بشعار المعرض، يأتي في إطار مساعينا نحو تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية ومركزاً رائداً في قطاع الطيران، كما يعكس أهمية الحدث في صناعة النقل الجوي، مشيراً إلى أن الختم الخاص على جوازات المسافرين يعكس استعدادنا وتفانينا في تقديم تجربة فريدة وتذكارية لكل من يزور دبي خلال هذه الفترة المميزة، مثمناً في الوقت ذاته بتعاون وجهود مطارات دبي.

وتنطلق أعمال معرض دبي للطيران 2023، في الـ 13 من نوفمبر الجاري وتستمر حتى الـ 17 منه، في مطار دبي ورلد سنترال، بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة، تعكسها مكانة دبي كإحدى أبرز الجهات الرائدة في مجال دعم وتعزيز صناعة الطيران، لتتوج خلال نسخة هذا العام مسيرة زاخرة بالإنجازات.

وسيكون زوار الحدث الذي يقام كل عامين على موعد مع العديد من العروض المتميزة للطيران، كما يمكنهم الاطلاع على أحدث التقنيات والتطورات التي طرأت على صناعة الطيران من خلال ما يقدمه نخبة من صنّاع القرار وكبريات الشركات الخاصة في قطاعات الطيران والفضاء من جميع أنحاء العالم.

يشار إلى أن دبي شهدت توافد أعداد كبيرة من السياح الدوليين في النصف الأول من العام الجاري 2023، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وحقق مطار دبي الدولي DXB مستويات غير مسبوقة في حركة المسافرين، حيث تجاوزت مستويات ما قبل الوباء في النصف الأول، فضلاً عن استضافة عدداً من الأحداث الدولية المهمة في الدولة.

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