جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تفتح باب المشاركة في الدورة 24 لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم

المصدر: وام

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أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أنها بدأت اعتبارا من يوم أمس الأربعاء، تلقي استمارات الترشيح للدورة الرابعة والعشرين لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم 1445-2023، موضحة أن بإمكان الراغبين بالمشاركة تقديم طلباتهم لدى مراكز التحفيظ المعتمدة في الدولة حتى الثالث عشر من شهر ديسمبر المقبل.

وتتضمن المسابقة ستة فروع يشترط للمشاركة في الأول منها أن يكون المشارك حافظا للقرآن الكريم كاملاً مع التجويد، في حين يشترط في الفرع الثاني الحفظ والتجويد لعشرين جزءًا متتالياً، وللثالث حفظ عشرة أجزاء متتالية حفظاً وتجويداً، بينما يشترط للمشاركة في الفرع الرابع حفظ 5 أجزاء متتالية مع التجويد، وهو مخصص للمواطنين فقط، أما الفرع الخامس فيشترط حفظ 5 أجزاء مع التجويد لمن لم يتجاوز 10 سنوات من المقيمين، والسادس حفظ 3 أجزاء مع التجويد لمن لم يتجاوز 10 سنوات من المواطنين.

وتضمنت الشروط العامة للمشاركة في المسابقة، أن لا يتجاوز عمر المشارك من غير المواطنين 25 سنة عند التسجيل للمسابقة، وأن يكون لديه أو لديها إقامة سارية المفعول في دولة الإمارات العربية المتّحدة، كما يحق لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في هذه المسابقة بشرط أن يكونوا مقيمين في الدولة إقامة دائمة، وأن لا يكون المتقدم للمشاركة فى المسابقة محفظاً أو محفّظة للقرآن الكريم، ولا أن يكون قد شارك في المسابقة الدولية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ولا في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، وأن لا يكون قد شارك في نفس الفرع أو فرع أعلى منه في المسابقات الماضية.

ويسمح لكل متسابق المشاركة في فرع واحد فقط من فروع المسابقة.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إن مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم تعد أحد أهم الفروع الرئيسية للمسابقات القرآنية، التي تنظمها جائزة دبي للقرآن الكريم على مدار العام خاصة وإنها جاءت بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وحرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم، تقديرا لحفظة كتاب الله من المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة ذكوراً وإناثاً ورعايتهم وتشجيعهم وتحفيزهم على تجويده وحسن تلاوته والعمل بأحكامه.

من جانبه ذكر محمد علي الحمادي، مدير الموارد البشرية وتقنية المعلومات رئيس وحدة المسابقات بالجائزة، أن الوحدة ستقوم، بعد استكمال استلام الترشيحات من مراكز تحفيظ القرآن الكريم المعتمدة في جميع إمارات الدولة طبقا للعدد المحدد وهو 63 مشاركا من الذكور و63 من الإناث في جميع فروع المسابقة، بإجراء الاختبارات النهائية للمشاركين حسب الجدول الزمني المعد لذلك، بحيث تبدأ يوم السبت 6 يناير 2024 في مقر الجائزة بمنطقة الممزر للذكور، وفي جمعية النهضة النسائية في دبي للإناث، وتستمر حتى 13 يناير 2024، على أن يقام الحفل الختامي وتكريم الفائزين في يوم 16 يناير 2024 للذكور وفي اليوم التالي له للإناث.

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