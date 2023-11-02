الإمارات وصربيا تستعرضان التعاون في التحديث الحكومي

المصدر: دبي - البيان

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التقت آنا برنابيتش، رئيسة وزراء جمهورية صربيا في العاصمة بلغراد، وفداً من حكومة دولة الإمارات في إطار زيارة رسمية نظمها برنامج التبادل المعرفي الحكومي، ناقشت معه تطورات التعاون الثنائي بين حكومتي الإمارات وصربيا في مجالات التحديث وتطوير العمل الحكومي.

وضم الوفد محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وفريق قطاع الخدمات الحكومية، ومكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء.

وأكد محمد بن طليعة، أن زيارة الوفد إلى جمهورية صربيا، جاءت في إطار الجهود المتواصلة لحكومة دولة الإمارات، لتعزيز الشراكة العالمية الفاعلة في التحديث الحكومي، ومتابعة تطورات العمل المشترك مع حكومات الدولة الصديقة في المشاريع الهادفة لتطوير تجارب الخدمات، وتعزيز تبني الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في الارتقاء بتجارب المتعاملين، وتبادل المعرفة مع حكومات هذه الدول.

وقال إن الشراكة مع حكومة صربيا، تمثل نموذجاً إيجابياً للتعاون بين الحكومات في تبادل الخبرات والتجارب وقصص النجاح، لدعم جهود التحديث الشامل لمنظومة العمل الحكومي، مشيداً بالمخرجات المتميزة التي تمكنت الشراكة من تحقيقها منذ الإعلان عن التعاون الثنائي بين حكومتي الإمارات وصربيا في مايو 2022.

منتدى التكنولوجيا

وشهدت الزيارة، عقد سلسلة من الاجتماعات مع وزراء ومسؤولين في حكومة جمهورية صربيا، وزيارة ميدانية لمركز شرطة ذكي في صربيا، تم تصميمه بالاستفادة من تجربة دولة الإمارات في هذا المجال. والتقى الوفد ميهايلو يوفانوفيتش، وزير المعلومات والاتصالات، وبحث معه تطورات العمل والاستعدادات الجارية لافتتاح مركز خدمات الحكومة الإلكترونية في بلغراد.

وتحدث بن طليعة، في جلسة حوارية ضمن منتدى مستقبل التكنولوجيا الحيوية في صربيا، شاركت فيها يلينا بيجوفيتش، وزيرة العلوم والتطوير التكنولوجي والابتكار في جمهورية صربيا، وأدارها والتر باسكواريلي، مدير التكنولوجيا والمجتمع في مجلة الإيكونوميست.

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