ذياب بن محمد يؤكد أهمية تمكين الشباب في المنطقة العربية

المصدر: مسقط - وام

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التقى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس مركز الشباب العربي، أمس في العاصمة العمانية مسقط، ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، بحضور معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية. وجرى خلال اللقاء، بحث جوانب التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وبشكل خاص تمكين الشباب وبناء القدرات وتبادل الخبرات والتجارب لدعم مسيرة تطور الشباب الإماراتي والعماني.

وزار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مقر مركز شباب عُمان. واطّلع سموه على مختلف أقسام ومرافق وخدمات المركز، واطلع على مختلف مشاريعه القائمة وخططه المستقبلية لتمكين الشباب وبناء قدراته.

وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد، أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات والمرافق المعنية بتمكين وإشراك الشباب في المنطقة العربية، وبالأخص المراكز الشبابية الإبداعية لتعمل كوجهات حاضنة للابتكار وتقديم الحلول الشبابية المبتكرة.

وقال سموه، إن الاهتمام بالشباب وتقديم الدعم لهم يحظى باهتمام قيادتي البلدين باعتبارهم المحرك الرئيس للتنمية والبناء والتقدم. وأشاد سموه، بمستوى ونوعية البرامج والخدمات التي يقدمها مركز شباب عمان، والبيئة الإبداعية التي يوفرها المركز. ووجه سموه، بتعزيز تعاون مركز الشباب العربي في أبوظبي مع مركز شباب عُمان في مسقط، خاصة من خلال البرامج المعنية بتعزيز ارتباط الشباب باللغة العربية والهوية الوطنية، والمبادرات والأنشطة المعنية بدعم القدرات واكتساب المهارات، وتنظيم الأنشطة والفعاليات المعنية بترسيخ القيم الإنسانية والمواطنة الصالحة المستمدة من الموروث الثقافي والحضاري لشباب البلدين.

وحضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد للقطارات، اجتماعاً لمجلس إدارة شركة عُمان والاتحاد للقطارات، المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديدية التي تربط بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان وذلك في العاصمة مسقط. واستعرض المجلس في اجتماعه الإنجازات الناجحة التي تحققت حتى الآن، إضافة إلى الجهود المبذولة لتسريع وتيرة إتمام الأعمال التحضيرية، والانتهاء من خطة العمل لتنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية بين البلدين الشقيقين.

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