«الجندي» تستعرض موضوعات حيوية

المصدر: أبوظبي - وام

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أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع عددها رقم 598 لشهر نوفمبر 2023، وتناولت المجلة في عددها الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية، وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع، والقوات المسلحة الإماراتية.

وجاءت كلمة المجلة بعنوان: «معرض دبي للطيران.. يرسم ملامح مستقبل القطاع في العالم»، قالت فيها: «إن معرض دبي للطيران يكرس نجاح دولة الإمارات، ومدينة دبي خصوصاً، موقعاً استراتيجياً مهماً، ونقطة التقاء عالمية».

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