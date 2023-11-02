نهيان بن مبارك يحضر أفراح العامري والسحلي

المصدر: أبوظبي - وام

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه سالم كرامة عوض العامري، بمناسبة زفاف نجله راكان إلى كريمة عبدالناصر محمد يوسف السحلي.

كما حضر الحفل الذي أقيم بفندق إنتركونتيننتال في أبوظبي، وتخللته فقرات تراثية وشعبية، الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وعدد من كبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة. وهنّأ معاليه، العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

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