تشارلز الثالث يشارك في القمة العالمية للمناخ

المصدر: لندن - وام

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يشارك الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة، يوم الجمعة الأول من ديسمبر المقبل، في حفل افتتاح القمة العالمية للعمل المناخي.

والتي تعقد ضمن برنامج أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في الإمارات، استجابة لدعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد

آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبناءً على طلب الحكومة البريطانية.

وذكر قصر بكنغهام أن الملك تشارلز الثالث سيلقي كلمة افتتاحية خلال القمة التي ستنعقد في دبي.

وخلال زيارته للإمارات يعقد الملك تشارلز اجتماعات مع القادة الإقليميين، قبل مؤتمر الأطراف.

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