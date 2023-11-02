بلدية دبي تنظم الملتقى الأول لاتحاد مجالس الشباب

المصدر: دبي - البيان

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نظّم مجلس الشباب في بلدية دبي النسخة الأولى من ملتقى اتحاد مجالس الشباب بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للبلدية كافة وتحت شعار «معاً في الاستدامة»، بهدف مناقشة واستعراض الدور المطلوب من الشباب في دعم وتعزيز جهود العمل المناخي، وإبراز الحلول الداعمة لتمكينهم، بما يواكب استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر «COP28».

وشارك في الملتقى مجالس الشباب كافة التابعة لمختلف شركاء بلدية دبي في القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الدولة، متضمنة مجلس شباب دبي، ومجلس شباب إينوك ومجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى جانب مجلس شباب هيئة دبي للثقافة، ومجلس شباب الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، وكذلك مجلس الشباب في بلدية دبي.

ويأتي الملتقى في إطار جهود البلدية للإسهام في تحقيق توجهات إمارة دبي ودولة الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة على مستوى القطاعات كافة، وتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في مسيرة العمل من أجل المناخ، بما يتماشى ما أهداف عام الاستدامة 2023، ومستهدفات الوصول للحياد المناخي 2050.

وتناولت جلسات الملتقى مجموعة من النقاشات المفتوحة عن تفاقم تأثيرات التغير المناخي في البيئة والصحة العامة بشكل عام، ومسيرة عمل دولة الإمارات على المستويين المحلي والعالمي لتعزيز جهود العمل من أجل المناخ، ودعمها توجهات تحول الطاقة العالمية وتطبيق معايير الاقتصادي الدائري وسلوكات ومتطلبات الاستدامة.

كما شهدت الجلسات مناقشة الدور الحالي للشباب في دعم مسيرة العمل المناخي، وطبيعة المشاركة المطلوبة مستقبلاً في تعزيز جهود الوصول للحياد المناخي، وأبرز التحديات التي تواجههم والآليات والحلول المطلوبة للتغلب عليهم وضمان تعزيز دورهم القيادي في تحقيق الاستدامة على مستوى القطاعات كافة بصفتهم العامل الرئيس والفرق الحقيقي للتغيير الاجتماعي والنمو الاقتصادي والابتكار في مختلف المجالات.

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