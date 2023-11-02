حمدان بن محمد: التميّز والتفوّق والريادة ركائز مكانة الإمارات وتنافسية دبي

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن التميّز والتفوّق والريادة، هي ركائز تعزز مكانة الإمارات المتقدمة في القطاعات الحيوية والاستراتيجية، وترسخ تنافسية دبي على الصعيد العالمي.

ونوّه سموه بما تشهده دبي من ازدهار وتطور مستمرين كوجهة تعليمية متطورة ومقصد للطلبة من مختلف أنحاء العالم مع اهتمام منظومة المعرفة في دبي باحتضان الأفكار وتحفيز الإبداع وصنع الفرص للنمو في كل المجالات، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي عهد دبي، أمس، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الطلبة المتفوقين من خريجي المرحلة الثانوية من المدارس الحكومية والخاصة في دبي، من مختلف المناهج التعليمية ضمن منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في إمارة دبي، والخريجين المبتعثين من المواطنين والمواطنات في جامعات عالمية مرموقة من منتسبي منحة ديوان صاحب السمو حاكم دبي من خريجي عام 2023.

وذلك في أبراج الإمارات بدبي. وخلال اللقاء، وجّه سمو ولي عهد دبي بتعيين الخريجين الجامعيين في حكومة دبي ومؤسساتها، وتوجه سموه إلى 60 طالباً وطالبة التقاهم (حضورياً وعبر الاتصال المرئي) قائلاً: «أهنئكم وأبارك لكم تفوقكم وتميزكم وتمثيلكم للإمارات خير تمثيل في المؤسسات التعليمية والمعاهد البحثية والجامعات العالمية.

بكم نفخر وتفخر الإمارات، وإلى إنجازاتكم يتطلع إخوانكم وأخواتكم وزملاؤكم بكل الاعتزاز، فأنتم لهم قدوة ونموذج للجد والاجتهاد».

وأضاف سموه: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نعمل جميعاً لتأكيد دور التعليم في بناء مستقبل عنوانه التنمية التي تشمل الجميع، مع التطوير المستمر والمتسارع لمنظومتنا التعليمية وجعلها نموذجاً عالمياً».

وقال سموه في حديثه للطلبة: «التعليم ركيزة المستقبل.. وندعوكم لمواصلة التحصيل المعرفي والتعلم المستمر لبناء قدراتكم لتحقيق إنجازات تعم بالخير على مجتمعنا وعالمنا».

ودوّن سموه على منصة «X» أمس: «التقيت اليوم مجموعة من الخريجين الإماراتيين المبتعثين لجامعات عالمية من الحاصلين على منحة ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ووجّهنا بتعيينهم في مؤسسات حكومة دبي، وفخور بلقاء متفوقي المرحلة الثانوية في مدارس دبي الحكومية والخاصة... نبارك لهم التفوق، ونحن فخورون بهم، ونتطلع لأن يكونوا جميعاً أعضاء في فريق دبي، وأن يساهموا في دفع مسيرتها لتكون أفضل مدينة في العالم».

جيل ينافس



إلى ذلك، التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عدداً من أولياء أمور الطلبة، وأثنى على جهودهم ودورهم الفاعل المثمر في إعداد جيل إماراتي رائد ينافس عالمياً في شتى الميادين، ويقود مسارات تصميم وتنفيذ المستقبل. وأكد سموه خلال اللقاء أن دبي ودولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتقدم المجتمعات.

مشيراً سموه إلى أن دعم المتفوقين ضمن مختلف المجالات يأتي في إطار اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ قيامها بالاستثمار في الإنسان، مشيراً إلى أن النموذج التنموي الفريد والإنجازات العالمية للدولة هي ثمار رؤية استراتيجية أوجدت بيئة داعمة للمتفوقين والمبدعين.

حضر اللقاء معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي عبدالرحمن صالح آل صالح، مدير عام دائرة المالية، والدكتور عبدالله الكرم، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية.

وتشتمل منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في دبي، من مختلف الجنسيات، على مزايا تقديرية وتحفيزية تقدم لأوائل الطلبة فرصاً للمنح الأكاديمية ومكافآت مالية، حيث يتوفر للطلبة الإماراتيين الذين حققوا المراتب الخمس الأولى في كل منهاج إمكانية الالتحاق ببعثات دراسية داخل وخارج الدولة ضمن أرقى الجامعات العالمية.

كما يحصل الطلبة المقيمون على خصومات مالية لدى فروع الجامعات الدولية في المناطق الحرة، وأولوية إصدار الإقامة الذهبية لهم ولأسرهم.

جدير بالذكر أن التعليم يأتي في صدارة الملفات التي توليها دبي كل الاهتمام سعياً لتوفير خيارات تعليمية عالية الجودة.

وقد ارتفع معدل النمو في أعداد الطلبة خلال العام الدراسي الحالي 2023 - 2024 بزيادة وصلت نسبتها إلى 12 %، ليصل بذلك إجمالي عدد طلبة المدارس الخاصة في دبي إلى أكثر من 365 ألف طالب وطالبة، ما يعزز تنافسية المدينة في هذا القطاع الحيوي، ويسهل على العائلات المنتقلة إلى دبي من مختلف أنحاء العالم قرار الانتقال للعيش فيها.

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