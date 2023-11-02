تفاهم بملياري دولار بين وزارتي الاستثمار في الإمارات والأردن

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت وزارة الاستثمار، مذكرة تفاهم بقيمة ملياري دولار، مع نظيرتها في المملكة الأردنية الهاشمية، تهدف إلى إنشاء إطار للتعاون الاستثماري في مجالات رئيسية تتضمن مشاريع البنية التحتية والتنمية، مع مواصلة تعزيز العلاقات والشراكة الاستراتيجية الدائمة بين البلدين.

وقع المذكرة معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومن الجانب الأردني زينه طوقان، وزير التخطيط والتعاون الدولي.

اتفاقية

كما أعلنت «القابضة» (ADQ)، ــ شركة استثمارية قابضة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، إبرامها اتفاقية شراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمار الأردني لتأسيس صندوق استثمار مشترك بين الطرفين، حيث تجسد هذه الشراكة التزام «القابضة» (ADQ)، بتعزيز مبادرات التنمية المستدامة في الأردن والمنطقة..

كما تهدف مع صندوق الاستثمار الأردني من خلال الجمع بين خبراتهما ومواردهما وإمكانياتهما، إلى تطوير البنية التحتية والصناعات التصديرية، وتشجيع الابتكار الذي يهدف إلى إيجاد تأثير مستدام على الاقتصاد الأردني.

وقال معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار: «نحن ملتزمون بتعزيز التعاون مع شركائنا، لضمان النمو الجماعي والازدهار الاقتصادي»، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تجسد رغبتنا في تعزيز التعاون والاستثمار في الأردن، وترسيخ العلاقات الأخوية بين الإمارات والأردن، ونحن نتطلع إلى العمل مع الأشقاء في الأردن لاستكشاف فرص جديدة وخلق مستقبل أكثر إشراقاً وتحقيق النمو لكلا البلدين.

وقالت زينه طوقان، إن مذكرة التفاهم تمثل فرصة للبناء على العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين، كما تؤكد التزامهما المشترك بتعزيز الازدهار الاقتصادي في البلدين. وأعربت عن أملها من خلال التعاون وتبادل الخبرات أن يمهد الطريق للابتكار والنمو الذي سيعود بالنفع على شعبي الإمارات والأردن.

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