مسؤولون: توجيهات محمد بن راشد طوّرت منظومة التعليم ورسّخت دعائم الإبداع في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أكد مسؤولون أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كان لها الأثر الفعال في تطوير منظومة التعليم الشاملة في دبي، وترسيخ دعائم مجتمع ينبض بالحيوية والتنوع والإبداع، عبر التشجيع والتحفيز الدائم على التفوق والريادة في المجالات كافة.

جاء ذلك بمناسبة لقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أمس، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الطلبة المتفوقين من خريجي المرحلة الثانوية من المدارس الحكومية والخاصة في دبي من مختلف المناهج التعليمية .

ضمن منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في إمارة دبي، والخريجين المبتعثين من المواطنين والمواطنات في جامعات عالمية مرموقة من منتسبي منحة ديوان صاحب السمو حاكم دبي من خريجي سنة 2023، وذلك في أبراج الإمارات بدبي.

وأكد معالي محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السمو الحاكم، أن التعليم ركيزة لا غنى عنها لتحقيق التنمية الشاملة اقتصادياً واجتماعياً، مؤكداً أن بناء الإنسان والاستثمار في تطوير قدراته وإمكاناته شكلا دائماً غاية عليا في فكر ورؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ولفت معاليه إلى أن الاهتمام الذي أولاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمكين التعليم والمتعلمين يؤتي ثماره اليوم بتخريج نخبة من الطلبة المتفوقين الذين يحصلون على درجات تؤهلهم لدخول أفضل وأعرق وأهم جامعات العالم، نتيجة جهودهم الجبارة ومنظومة التعليم المتقدمة التي وفرتها دبي وقيادتها لهم. وأشاد معاليه بالمبادرات المحفزة للطلبة المتميزين مثل منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في الإمارة، مشدداً على أهمية تقدير الجهود والإبداعات لمواصلة تحسين المخرجات التعليمية.

استقطاب المواهب

بدوره، أكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، أن مجتمع المعرفة في دبي اليوم ينبض بالحيوية والتنوع والإبداع بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي جعلت من دبي مجمّعاً للجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية العالمية وفتحت الأبواب لاستقطاب المواهب والكفاءات الأكاديمية من مختلف أنحاء العالم.

وقال البسطي إن الاستثمار في التعليم ركيزة أساسية من قصة نجاح دبي التي جعلت منها نموذجاً يحتذى به وتجربة جديرة بالتعلم والبحث والمحاكاة لكل من يتطلعون إلى تحقيق قفزات طموحة غير مسبوقة في عقود قليلة، لافتاً إلى أن المتفوقين والمتميزين في منظومة دبي التعليمية من طلبة وكوادر بالتعاون مع أولياء الأمور أسهموا ويسهمون بتفوقهم وتفانيهم واجتهادهم بدور ريادي في كتابة قصة النجاح الاستثنائية.

وأضاف معاليه إن «الطلبة المتفوقين في دبي نموذج وقدوة لأقرانهم وزملائهم، وتكريم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لهم يمنحهم الحافز على مواصلة تحصيلهم العلمي والدافع لتوسيع مخزونهم المعرفي ليكونوا ذخراً لمستقبل دبي ومستقبل الاقتصاد القائم على المعرفة والمواهب بالدولة».

تمكين الكوادر

من جهته أكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن تكريم المتفوقين من المبتعثين من مواطني ومواطنات الدولة في الجامعات العالمية والمتميزين من طلبة الثانوية، يشكل جزءاً راسخاً من منظومة التعليم الاستراتيجية الحريصة على الاستثمار في الإنسان أولاً، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تمكين الكوادر البشرية ضمن مسار موثوق به لإعداد قيادات مؤهلة لتولي زمام المستقبل في القطاعات التنموية والاستراتيجية.

وقال معاليه إن «الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تمكين أجيال المستقبل، والبرامج التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتكريم المبدعين والمتميزين والمتفوقين ورواد الإنجاز من الشباب في دبي، تتكاملان مع السياسات المالية المدروسة التي تتبناها حكومة دبي بتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لتحقيق أقصى درجات التمكين للموارد البشرية منها قبل المادية». من جانبه، قال الدكتور عبدالله الكرم، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي:

« نتوجه بالتهنئة للطلبة المكرمين ولعائلاتهم ومدارسهم، ونتطلع إلى أن يشكل هذا التكريم حافزاً رئيساً لهم على خوض التحدي وتحقيق أقصى طاقاتهم نحو بلوغ المزيد من التفوق. وأشار إلى أن «منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في إمارة دبي في عامها الثاني على التوالي تبرز حرص القيادة الرشيدة على التحفيز والتشجيع الدائم على التفوق والإبداع في منظومة التعليم بدبي، وتقدير حكومة دبي المستمر لإنجازات طلبتها، ولجودة التدريس والتعليم في مدارسها بما يعزز تنافسية طلبتنا على النحو الذي يضاهي أداء أقرانهم عالمياً».

واختتم: «نثمن دور المجتمع المدرسي في دبي والتزامه المستمر توفير تعليم مدرسي بجودة عالمية تواكب مكانة دبي وجهة دولية للتعليم والتعلُّم، وبيئة مثالية تحتضن الموهوبين والمتفوقين».

من جهته، قال عبدالله بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن تطور التعليم وتقدم أدواته ومخرجاته لا غنى عنهما لمواكبة التغيرات الجذرية والتحولات العميقة التي يشهدها وسيشهدها سوق العمل حاضراً ومستقبلاً وخاصة مع صعود تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والناشئة وتوسع استخدامات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأتمتة.

وأكد الفلاسي أن دبي تطبق نموذجاً متقدماً في إعداد كفاءات المستقبل عبر التعليم المتقدم والمتنوع وتشجيع التعلم المستمر وتطوير المهارات وبناء القدرات واستكشاف المواهب الكامنة.

محمد الشيباني:

التعليم ركيزة لا غنى عنها لتحقيق التنمية الشاملة اقتصادياً واجتماعياً

عبدالله البسطي:

مجتمع المعرفة في دبي اليوم يتميز بالحيوية والتنوع والإبداع

عبدالرحمن آل صالح:

تكريم المتفوقين جزء راسخ من منظومة التعليم الاستراتيجية

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