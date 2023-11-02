خليفة بن محمد بن خالد: الإمارات والأردن ترتبطان بعلاقات استراتيجية متجذرة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ترتبطان بعلاقات استراتيجية متجذرة، وصلت إلى مستويات متميزة، بفضل الروابط الأخوية الصادقة، التي تجمع القيادتين الحكيمتين، من خلال توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الملك عبدالله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

تعاون

وقال معاليه: «إن العلاقة الأصيلة، التي تربط البلدين الشقيقين تأسست على التعاون والاحترام المتبادل، وتجسدت في الإنجازات والانسجام في كثير من الرؤى والمواقف، لا سيما أن الأردن كان من أوائل الدول، التي اعترفت بقيام دولة الإمارات وأسهم بفاعلية في وضع اللبنات الأولى في مسيرة التنمية والتقدم والنهضة الشاملة، بالمقابل أسهمت الإمارات في مسيرة الازدهار والريادة الأردنية، ومن صورها حضور المبادرات والمشاريع والاستثمارات الإماراتية بقوة على الساحة الأردنية».

وأضاف: «إن البلدين الشقيقين يحرصان على تبادل الخبرات في المجالات كافة، ومنها على سبيل المثال نقل التجربة الإماراتية إلى الأردن في مجال الحكومة الإلكترونية، خصوصاً المبادرة التي أقرها مجلس الوزراء في دولة الإمارات، بالتعاون مع الحكومة الأردنية لدعم مشروع «الحوكمة والحكومة الذكية».

حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتطوير أداء الجهاز الحكومي وتحسين الخدمات، وتقديم العديد من المبادرات في هذا الإطار، من أبرزها مبادرة تأهيل مليون مبرمج أردني، وتصميم وبناء مركز المسرعات الحكومية في مقر رئاسة الوزراء الأردنية، والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة العربية خارج دولة الإمارات».

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