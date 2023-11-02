سفير الأردن لدى الدولة: العلاقات الأردنية الإماراتية نموذج يحتذى

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد نصار إبراهيم الحباشنة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة، أن العلاقات الإماراتية - الأردنية، نموذج يحتذى به في العلاقات العربية - العربية، من حيث قوتها ومتانتها، وقيامها على أسس راسخة من الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، والتواصل المستمر بين قيادتي البلدين، وكبار المسؤولين فيهما.

والتي أرسى دعائمها المغفور لهما، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراهما، وسار على نهجهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والملك عبدالله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال الحباشنة في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات: «إن العلاقات الإماراتية - الأردنية، تشهد تطوراً وتميزاً مستمراً، تجاوزت مشاهدها التقليدية نتيجة التنسيق والتعاون على أعلى المستويات، وثمة تنسيق وثيق على المستوى السياسي بين البلدين، بالإضافة إلى التوافق والتناغم الكبير في مواقف كلا البلدين تجاه القضايا العربية والإسلامية والإنسانية كافة في جميع المحافل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وحول الشراكة الإماراتية - الأردنية، ودورها في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين ودعم أهدافهما التنموية، قال نصار الحباشنة: «إن العلاقات الإماراتية - الأردنية راسخة ومبنية على الثقة والاحترام المتبادل، وتستمد تميزها من العلاقات الطيبة، التي تربط قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، وتعد دولة الإمارات شريكاً حقيقياً في تنفيذ برامج التنمية وإقامة المشاريع الاستثمارية في المملكة».

وأضاف: «دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية ترتبطان بالعديد من الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية، التي أسهمت في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة في القطاعات كافة».

وأشار إلى إطلاق الشراكة الصناعية المتكاملة بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين، بهدف تطوير الإنتاج الصناعي المشترك، والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة.

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