18 شركة ناشئة و67 فريقاً بحثياً في تحدي «الكوكب X»

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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كشفت وكالة الإمارات للفضاء أن مبادرة تحدي «الكوكب X» في نسختها 2023، شهدت نمواً ملحوظاً من خلال تضاعف عدد المشاركين فيها، ليصل 4 أضعاف ما كان عليه 2021.

حيث بلغ عدد المشاركين في «فئة الشركات» الناشئة المتوسطة والصغيرة 18 شركة، فيما بفئة «البحث والابتكار» 67 فريقاً، وشارك في «فئة الطلاب» 107 فرق.

إعداد خبراء

وتهدف مبادرة تحدي «الكوكب X» إلى المساهمة في إعداد خبراء في الطيران والفضاء والتقنيات المتقدمة في الإمارات، فيما ستتاح للمشاركين فرصة تعلم كيفية تصميم وبناء وبرمجة أنظمة استكشاف الفضاء العميق، وسيكون بإمكان المشاركين تقديم الملخصات العلمية الخاصة بهم، ضمن فعاليات معرض دبي للطيران 13 ـ 17 نوفمبر الجاري.

تصميم وبناء

و تستهدف «فئة الشركات» الناشئة المتوسطة والصغيرة، البحث عن أفضل الشركات الناشئة، لتصميم وبناء مركبة الهبوط لمهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، حيث يمنح هذا التحدي الفرصة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، لتكون جزءاً من مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، من خلال تطوير مركبة الهبوط على سطح الكويكب المستهدف.

وستتاح للفائز الفرصة للعمل على تصميم وبناء واختبار مركبة الهبوط لتنفيذ الهبوط على الكويكب المستهدف، ومن خلال هذه الفرصة، تصبح الشركات الناشئة التي تتخذ من الدولة مقراً لها، شركاء مهمين لجهود الإمارات في تعزيز دور القطاع الخاص للفضاء، وتمكين تبادل المعرفة والشراكات التجارية بين شركات قطاع الفضاء الخاص في الإمارات والمؤسسات التعليمية والعلماء.

تحدي الطلاب

وتتنوع أهداف التحدي لتشمل تصميم وتطوير مركبة الهبوط التي سيتم إطلاقها من مركبة محمد بن راشد الفضائية، وتنفيذ عملية الهبوط على الكويكب السابع للمهمة، فيما يجب أن يكون المستكشف قادراً على جمع البيانات من سطح الكويكب عن طريق أداة علمية لإجراء قياسات في الموقع، كما يجب أن تعرض مركبة الهبوط تقنيات مبتكرة للهبوط والملاحة والاتصالات وجمع العينات، وأن يعطي التصميم الأولوية للسلامة والكفاءة والقدرة على تحمل بيئة الفضاء العميق.

وتتطرق «فئة الطلاب» إلى تحدي «SpaceAware» الذي يستهدف الطلاب ويدعوهم إلى تطوير تطبيقات الهاتف المحمول الذكي، لتعزيز الوعي والفهم لاستكشاف الفضاء، حسب مراحل المهمة الفضائية أو تطوير لعبة تعليمية ذات طابع فضائي، بينما يشجع هذا التحدي المشاركين على الاستفادة من إبداعهم ومهاراتهم التقنية وشغفهم بالفضاء، للمساهمة في نشر الوعي عن علوم الفضاء واستكشافه.

برنامج تدريبي

ويشمل التحدي مشاركة الطلاب في برنامج تدريبي مكثف، حيث ستعمل فرق العمل على التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد والبرمجة للمستكشف لدراسة سطح «الكوكب X»، والبحث عن موقع محدد لجمع العينات، كما سيكون لدى فرق الطلاب وقت محدد لإكمال مهمة محاكاة، دون أي دعم أو مساعدة بالإضافة إلى مشاركة عرض تقديمي تقني حول تصميمه.

بحث وابتكار

وتتيح فئة «البحث والابتكار» الفرصة للباحثين والعلماء لتقديم أحدث أعمالهم البحثية المبتكرة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، من خلال دعوة طلاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والباحثين والخبراء العلميين والتقنيين لتقديم أفكار مبتكرة، بهدف الوصول إلى نتائج البحوث وسد الثغرات في المجالات ذات الأولوية في الاتصالات الفضائية ورصد الأرض واستكشاف الفضاء والملاحة والوصول إلى الفضاء والاستدامة.

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