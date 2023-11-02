ثاني الزيودي: الأردن وجهة إقليمية لاستثمارات إماراتية بـ 4 مليارات دولار

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن الإمارات والأردن تربطهما شراكة تجارية واستثمارية راسخة ومزدهرة.

وقال معاليه: الأردن وجهة إقليمية مفضلة للاستثمارات الإماراتية المباشرة، التي بلغت 4 مليارات دولار، بحصة تبلغ 14 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المملكة، ما يجعل الإمارات أكبر مستثمر في الأردن عالمياً، يليها المملكة المتحدة ثم الكويت، بحصة تبلغ 8.2 % و7.2 % على التوالي.

وأضاف: بلغت التجارة البينية غير النفطية 4.5 مليارات دولار في 2022 بنمو 47.4 % مقارنة مع عام 2021، وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الأردن 1.6 مليار دولار في 2022، بينما بلغت قيمة عمليات إعادة التصدير من الدولة 2.4 مليار دولار، وذلك مقابل 513 مليون دولار قيمة الواردات الإماراتية من الأردن.

وأشار معالي الزيودي إلى أن الشراكة الصناعية التكاملية، التي تربط دولة الإمارات والأردن ومصر والبحرين تشهد تطورات إيجابية متوالية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل: الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات، وذلك بعدما تم تخصيص صندوق استثماري، تديره شركة «القابضة» ADQ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.

وقال معاليه: تواصل الإمارات التركيز على تكامل الجهود،لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز الشراكة مع دول المنطقة، والاستفادة من المزايا التنافسية النوعية، والإمكانات الكبيرة، التي تتمتع بها الدول الأعضاء في الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لزيادة النمو في المجتمعات، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، وبناء قاعدة صلبة لتعاون صناعي.

وأشار إلى أنه تم الإعلان عن 12 اتفاقية وشراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية، بقيمة استثمارية، تتجاوز ملياري دولار في قطاعات حيوية، فيما تسهم هذه المشاريع في زيادة الناتج المحلي في بلدان الشراكة، بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار، وتوفير نحو 13 ألف وظيفة مباشرة، وغير مباشرة.

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