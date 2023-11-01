قائد العمليات المشتركة يزور أسطولاً بحرياً للجيش الصيني

المصدر: أبوظبي- وام

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زار اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة، أمس، أسطول الحراسة 44 للقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني، في ميناء زايد بأبوظبي.

وكان في استقباله قائد الأسطول العقيد أول بحري صن بو.

واطلع قائد العمليات المشتركة، خلال زيارته، على مهام وواجبات الأسطول والأجهزة والمعدات البحرية المتطورة للمدمرة زي بو (ZiBo).

كما تم استعراض أوجه التعاون ومناقشة عدد من المواضيع العسكرية المشتركة وبحث سبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصلحة البلدين.

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