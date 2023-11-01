طبيب إماراتي يجري 1500 عملية مفاصل باستخدام الروبوت

المصدر: دبي - البيان

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سجل الدكتور علي البلوشي استشاري جراحة العظام وتبديل المفاصل، نائب رئيس شعبة العظام في جمعية الإمارات الطبية، رقماً قياسياً عالمياً، بإجرائه ما يفوق 1500 عملية مفصل اصطناعي منذ بداية استخدام الروبوت والذكاء الاصطناعي في الدولة، شملت المفاصل الاصطناعية الأولية والكلية والجزيئة والثانوية، بنسبة نجاح عالية جداً، وصلت إلى 99 %، مقارنة بالعمليات التقليدية.

وأوضح الدكتور علي البلوشي، في تصريح أمس، أن استخدام الروبوت والذكاء الاصطناعي خلال الجراحة، يمتاز بدقة عالية في التخطيط والتنفيذ، الأمر الذي يخفض الأخطاء البشرية بنسبة 20 %، لافتاً إلى أنه باستخدام الروبوت، تصل نسبة الدقة إلى 99 %، فضلاً عن أن الوقت المستغرق ونسبة الألم والنزيف أثناء إجراء العملية والفترة التي يمضيها المريض داخل المستشفى، يصبح أقل بكثير من الطرق التقليدية.

وقال إن فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوت، جاءت تماشياً مع استراتيجية الدولة باستخدام الذكاء الاصطناعي عام 2017، مؤكداً أن الإمارات باتت الآن تحتل مكانة متقدمة في تدريب الأطباء على جراحات المفاصل الروبوتية، وذلك من خلال الخبرة التي تم اكتسابها خلال السنوات الخمس الماضية، ما قلل في سفر المواطنين للخارج للعلاج.

ولفت الدكتور علي البلوشي إلى أن الدورة الـ 11 من مؤتمر الإمارات العالمي لجراحة العظام - الذي ستنظمه شعبة الإمارات لجراحة العظام بجمعية الإمارات الطبية، في 17 نوفمبر الحالي في أبوظبي، بمشاركة نحو 1000 طبيب ومختص وفني - ستركز على الموضوعات المتعلقة بعمليات استبدال المفاصل باستخدام الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي، وأحدث التوجهات العالمية في مجال زراعة الغضاريف باستخدام تقنية الخلايا الجذعية الخلايا الجذعية.

وأشار إلى أن جلسات المؤتمر، ستسلط الضوء بصورة أساسية على الاستخدامات الحديثة للمناظير الطبية والذكاء الاصطناعي في مجالات استبدال الركبة ومفصل الكتف، عبر استخدام الواقع المعزز، من خلال تفصيل وتصنيع الركبة أو الكتف لكل مريض على حدة، وعلى دور الخلايا الجذعية والبلازما في الوقاية والعلاج، وزراعة الغضاريف المتآكلة، خاصة لصغار السن، والإصابات الرياضية، مؤكداً أن الحفاظ على الغضروف في الأعمار الصغيرة في عمر مبكر، يسهم في تلافى استبدال المفصل في المستقبل.

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