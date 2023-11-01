الأرصاد: الحرارة تنخفض 6 درجات خلال نوفمبر

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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ذكر التقرير المناخي الشهري للمركز الوطني للأرصاد أن شهر نوفمبر يعد من ضمن الفترة الانتقالية الثانية، ويتميز هذا الشهر باعتدال درجة الحرارة نهاراً وانخفاضها أثناء الليل، حيث ينخفض معدل درجات الحرارة العظمى والصغرى بمقدار 4 - 6 درجات عما كانت عليه خلال شهر أكتوبر، وذلك نتيجة لإستمرار الحركة الظاهرية للشمس نحو الجنوب بعيدا عن المنطقة.

وأشار إلى أن الدولة تتأثر خلال هذا الشهر بإمتداد المرتفع الجوي السيبيري تدريجيا نحو المنطقة، خاصة خلال النصف الثاني منه، مما يؤدي إلى استمرار الإنخفاض في درجات الحرارة، وتميل درجات الحرارة للبرودة أحيانا خاصة ليلاً على المناطق الجبلية وعلى بعض المناطق الداخلية.

كما تتأثر الدولة ايضا بامتداد لمنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق او من الغرب تزداد كميات السحب وتتكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خاصة المناطق الشرقية من الدولة.

وتكون الرياح السائدة خلال هذا نوفمبر جنوبية شرقية في الصباح تتحول أثناء النهار إلى غربية - شمالية غربية، وقد تنشط سرعة الرياح فى بعض أيام هذا الشهر خاصة مع السحب الركامية.

فيما تزداد الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب الخفيف والكثيف على مناطق متفرقة.

وتشير الإحصائيات المناخية، إلى أن متوسط درجة الحرارة خلال شهر نوفمبر يتراوح ما بين 24 و 26 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين 29 و 32 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 19 و21 درجة مئوية، وسجلت أعلى درجة حرارة خلال الشهر بواقع 39.9 درجة مئوية في سويحان عام 2021، وسجلت أقل درجة على جبل جيس عام 2009 والتي بلغت 4.1 درجة مئوية.

وسجلت أعلى كمية أمطار خلال هذا الشهر بمقدار 211.4 ملم على دلما في سنة 2013 ، كما سجلت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في عام 2016 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 13 يوم ضباب و 6 أيام ضباب خفيف.

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