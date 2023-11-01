حمدان بن محمد يوجه بتعيين الخريجين الإماراتيين المبتعثين لجامعات عالمية في حكومة دبي

المصدر: البيان

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وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتعيين خريجي الجامعات العالمية من الحاصلين على منحة ديوان صاحب السمو حاكم دبي في مؤسسات حكومة دبي.

وقال سموه عبر منصة "إكس" : "التقيت اليوم مجموعة من الخريجين الإماراتيين المبتعثين لجامعات عالمية من الحاصلين على منحة ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ووجّهنا بتعيينهم في مؤسسات حكومة دبي، وفخور بلقاء متفوقي المرحلة الثانوية في مدارس دبي الحكومية والخاصة… نبارك لهم التفوق ونحن فخورون بهم ونتطلع لأن يكونوا جميعاً أعضاء في فريق دبي وأن يساهموا في دفع مسيرتها لتكون أفضل مدينة في العالم".

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