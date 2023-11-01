محمد بن راشد: طموحاتنا في قطاع الفضاء مستمرة.. ودعمنا للمهمات الفضائية الجديدة ثابت

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن طموح دولة الامارات في قطاع الفضاء مستمرة ،مشيرة إلى أن دعمه للمهمات الفضائية الجديدة ثابت، ورعايته لرواد الفضاء الشباب ستتزايد.

خلال استقباله لرواد الفضاء الإماراتيين وأعضاء فريق "طموح زايد٢" في مركز محمد بن راشد للفضاء.

وقال سموه في حسابة عبر منصة "إكس": "اطلعت على البرامج التدريبية لرائدي الفضاء الجديديْن محمد الملا وفاطمة المطروشي .. والبرامج القادمة ضمن المركز.. فريق مركز محمد بن راشد للفضاء أصبح اليوم أحد أهم فرقنا الوطنية وأحد أهم أدواتنا في صنع مستقبل جديد وواقع علمي ومعرفي مختلف في الدولة .

وأضاف، طموحاتنا في قطاع الفضاء مستمرة .. ودعمنا للمهمات الفضائية الجديدة ثابت .. ورعايتنا لرواد الفضاء الشباب ستتزايد بإذن الله" .

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