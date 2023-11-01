وفاة مواطن وإصابة بليغة لابنته في حريق بمنطقة السيوح 16 بالشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكنت فرق هيئة الشارقة للدفاع المدني، من السيطرة على حريق نشب في أحد المنازل بمنطقة السيوح 16 صباح أمس، بعد ورود بلاغ لغرفة العمليات، حيث أسفر الحادث عن وفاة مواطن، بعد نقله إلى المستشفى من خلال الإسعاف الوطني نتيجة لإصابته باختناق، وإصابة ابنته بحروق بليغة، إضافة إلى احتراق 4 غرف من المنزل.

مكافحة

وذكرت هيئة الشارقة للدفاع المدني أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات بالهيئة عند ال 4:27 صباحاً، يفيد بوقوع حريق في منزل بمنطقة السيوح 16، فتم تحريك فرقة الدفاع المدني من مركز الصجعة للتعامل مع الحادث، وبالتالي مكافحته، وتبين وجود طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً مصابة بحروق في ساحة المنزل، وتم إسعافها من قبل الإسعاف الوطني، وإخراج الأب من إحدى الغرف، حيث كان يعاني من اختناق نتيجة استنشاقه للدخان وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات بالشارقة.

مناشدة

وناشدت هيئة الشارقة للدفاع المدني، كافة أفراد المجتمع بضرورة اتباع إجراءات الوقاية والسلامة، وتركيب كواشف الدخان، والتأكد من إغلاق جميع الأجهزة الكهربائية غير الضرورية قبل الخلود للنوم وعدم تحميلها أكثر من طاقتها، وإجراء الصيانة الدورية لجميع الأجهزة في المنزل تجنباً لوقوع حوادث الحريق، وبالتالي التعرض للوفاة أو الإصابات البليغة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز