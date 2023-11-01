انطلاق فعاليات «أبوظبي للمدينة الذكية»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من «قمة أبوظبي للمدينة الذكية» تحت عنوان «مدن ذكية لعالم مستدام» بتنظيم دائرة البلديات والنقل أمس بفندق كونراد أبوظبي، وتجمع خبراء وصنّاع قرار من القطاعين العام والخاص، عبر حوارات معمقة للتوصل إلى أبرز الممارسات والتحديات المتعلقة بتطوير المدن الذكية.

وتهدف قمة هذا العام إلى استخدام تقنيات المدن الذكية في معالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، بما في ذلك تغير المناخ، والتوسع الحضري.



مشاريع مبتكرة

شهدت القمة عرض العديد من المشاريع في أبوظبي أبرزها منصة المدينة الذكية المرتكزة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية صنع القرار، والحدائق الذكية المصممة لتعزيز مستويات الحياة وكفاءة خدمات المدينة باستخدام أجهزة إنترنت الأشياء المستدامة.

كما شهدت إطلاق شبكة هلا واي فاي المجانية التي تقدمها دائرة البلديات والنقل بالتعاون مع مزودي خدمات الاتصالات في دولة الإمارات، بما في ذلك الحدائق العامة 19 في أبوظبي، و11 في العين، و14 في الظفرة، وشاطئ كورنيش أبوظبي والبطين، وأيضاً الحافلات العامة.

وقال محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: يعكس حصول أبوظبي على المركز 13 عالمياً من أصل 141 مدينة في مؤشر المدن الذكية 2023 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية التزامنا بالانفتاح والابتكار والشمولية والاستدامة، مما يؤكد تفانينا في تطوير المدن الذكية.

وتابع: تتماشى هذه القمة مع الخطة الاستراتيجية لدائرة البلديات والنقل واستراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، مؤكدةً التزامنا بتطوير المدن الذكية وتحقيق الاستدامة، كما تأتي القمة أيضاً انعكاساً لتصنيف أبوظبي المتواصل كأذكى مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار ثلاث سنوات، مما يؤكد ريادتنا في المشهد المتطور للمدن الذكية والمستدامة.

كما أعربت جونغ سوك بارك، الأمين العام للمنظمة العالمية للمدن الذكية والمستدامة، عن فخرها بالمشاركة في هذا الحدث المهم الذي يعمل لأجل بناء عالم مستدام، وأشادت بالنهج الحكيم لدولة الإمارات وقيادة أبوظبي في الدعوة إلى تطوير المدن الذكية، كما جددت تقديرها لمساهمة أبوظبي كعضو مؤسس واختيارها لاستضافة المقر الإقليمي للمنظمـة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل أكد اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي على أهمية استضافة القمة، والتي تتواكب مع توجهات القيادة الرشيدة نحو استشراف المستقبل برؤى حكيمة تخطط للاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل مستدام يعتمد على التقنيات المتطورة والذكية، وهذا ما تقدمه القمة من نتاج تجارب وخبرات دولية متميزة إلى جانب ما تقدمه أبوظبي من إنجازات ونجاحات تتواصل بخطى واثقة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي عززت الجهود واختصرت الوقت وقدمت نتائج مثمرة في العمل الشرطي والأمني، وانعكست على رفاه وسعادة المجتمع.

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