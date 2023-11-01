رئيس الدولة: بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومحمد بن سلمان تواصل السعودية الازدهار

المصدر: البيان

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عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034. بقيادة خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "تمنياتي بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034. بقيادة خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان تواصل المملكة التنمية والازدهار."

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