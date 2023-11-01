مؤتمر بحوث جامعة الشارقة يناقش التحديات المجتمعية

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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ناقش المؤتمر الدولي للبحوث التطبيقية في العلوم الإنسانية، الذي انطلقت أعماله صباح أمس بجامعة الشارقة، برعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، ويستمر لمدة 3 أيام، عدداً من التحديات والظواهر الاجتماعية والقانونية والتكنولوجية، التي تواجه المجتمعات، وأهمية بحوث العلوم الاجتماعية والإنسانية في تناول ومعالجة الكثير من تلك الظواهر، وتأثيراتها على الفرد والمجتمع، كما يتم عرض 250 بحثاً علمياً، ضمن 30 جلسة من جلسات المؤتمر العلمية، بالإضافة إلى 5 جلسات نقاشية وورش العمل، التي يستضيف خلالها المؤتمر 8 متحدثين رئيسيين، لطرح ومناقشة الحلول المقترحة والتوصيات الخاصة بتلك القضايا المجتمعية، كما يتناول مدى إسهامات البحث العلمي في مكافحة الجريمة، وتعزيز الأمن الاجتماعي، ودراسة التطورات الرقمية والأخلاقية والمنهجية في البحث العلمي، والشراكات والممارسات البحثية المجتمعية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، والاستدامة والبحوث المبتكرة في الاقتصاد والمجتمع والحوكمة، والبحوث التطبيقية في العلوم الشرعية والقانونية.

127 برنامجاً

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة لـ«البيان» أن هناك العديد من البحوث العلمية، التي مولتها الجامعة مؤخراً، فبلغت 420 بحثاً علمياً، إضافة إلى 140 بحثاً ممولاً من الخارج، كما أن الجامعة حققت مؤخراً العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والتي من بينها زيادة عدد البرامج الأكاديمية، التي تطرحها الجامعة إلى 127 برنامجاً في مختلف المراحل الدراسية، 57 منها لبرامج الماجستير، و18 لبرامج الدكتوراه، بالإضافة إلى 3 برامج دبلوم دراسات عليا، كما بلغ إجمالي عدد الطلبة الذين ينتسبون لبرامج الدراسات العليا بالجامعة حالياً 3 آلاف و500 طالب وطالبة، حيث يبلغ عدد الطلبة الدارسين بالجامعة في كل الكليات 18 ألفاً و600 طالب وطالبة، وأن جامعة الشارقة جاءت في تصنيفات الجامعات لهذا العام في المرتبة 61 عالمياً طبقاً لعدد الاستشهادات البحثية من البحوث، التي نشرها أعضاء الهيئة التدريسية بها، وفي المرتبة الـ 45 ما بين الجامعات الآسيوية، وفي المرتبة الـ 44 بين الجامعات الفتية، وفي المرتبة الأولى على مستوى الدولة.

من جانبه أكد الدكتور معمر بالطيب نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن الخطة الاستراتيجية لجامعة الشارقة في البحث العلمي تركز على ربط التعليم وخدمة المجتمع بشكل مباشر مع البحث العلمي المتنوع والمتعدد التخصصات، والذي يلبي احتياجات المجتمع في الهندسة والعلوم والطب والفضاء والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

تطوير

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، أن تقدم المجتمعات ورقيها لا يمكن أن يأتي إلا من خلال البحث العلمي المتطور القائم على المنهجيات العلمية الدقيقة، بما ينعكس على رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، والمساهمة في تطويره ونموه في كل المجالات، ما يحقق الرفاه والاستقرار والأمن للجميع.

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