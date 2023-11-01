المستشفى الميداني الإماراتي في تشاد يقدم خدماته الطبية لأكثر من 12367 حالة منذ افتتاحه

المصدر: وام

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يتواصل تدفق الأشقاء السودانيين اللاجئين في جمهورية تشاد وأبناء المجتمع المحلي في مدينة أم جرس بمختلف فئاتهم إلى المستشفى الميداني الإماراتي للحصول علي خدماته الطبية.

فقد بلغ عدد الحالات التي استقبالها المستشفى منذ افتتاحه في التاسع من يوليو الماضي، أكثر من 12367 حالة مرضية من الأطفال والمسنين و الرجال و النساء من اللاجئين السودانيين ومن سكان المنطقة من التشاديين، منهم 4789 من الذكور و 3850 من الإناث و3728 طفلا وطفلة.

وأجرى الفريق الطبي في المستشفي أكثر من 178 عملية جراحية، ما بين بسيطة و متوسطة و خطيرة تكللت جميعها بالنجاح التام.

و كان المستشفي الميداني قد أنشىء بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ويعمل بتعاون مشترك بين ثلاث مؤسسات إنسانية في الدولة، وهي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية و بالتنسيق مع مكتب المساعدات الإماراتية، وذلك في إطار الدعم الإنساني والإغاثي والطبي المقدم من دولة الإمارات للأشقاء السودانيين المتضررين من الأوضاع الحالية في بلادهم ،ودعماً لجمهورية تشاد الصديقة للتخفيف من آثار الوضع الإنساني الناتج عن توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين.

و تبلغ مساحة المستشفى 200 في 200 متر مربع، بسعة 50 سريراً قابلة للزيادة إلى الضعف، في حين يقدم طاقم طبي متكامل من مختلف التخصصات خدماته على مدار الساعة وباحترافية عالية، متمثلا في عشرات الأطباء والصيادلة والممرضين والفنيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية مستعينين بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية الضرورية والأدوية الحديثة لعلاج روّاد المستشفى.

من جانب آخر يواصل أسطول العيادات المتنقلة التابع للمستشفي الميداني جولاته في مدينة أم جرس و القرى و البلدات المحيطة بها، حيث يقدم الخدمات الطبية للحالات المرضية التي لا تتمكن من الوصول إلى المستشفي الميداني الإماراتي.

ويقوم الكادر الطبي المرافق للعيادات المتنقلة بتشخيص الحالات المرضية وعلاجها وصرف الأدوية لها، فيما يتم نقل بعض الحالات التي تحتاج إلى علاجات متخصصة أو عمليات جراحية إلى المستشفي الميداني في مدينة أم جرس لتحصل على الرعاية الصحية الكاملة ومتابعتها حتى الشفاء التام.

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