محمد بن راشد: أبواب المستقبل مفتوحة لمن يحمل راية العلم والمعرفة

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن «أبواب المستقبل مفتوحة لمن يحمل راية العلم والمعرفة.. المستقبل موجود بين دفتي كتاب.. ومن يقرأ اليوم سطراً يخط غداً فصولاً في كتاب المستقبل».

جاء ذلك خلال تكريم سموه، أمس، في أوبرا دبي، الطالب عبدالله محمد عبدالله البري من قطر، والطالبة آمنة محمد المنصوري من الإمارات، بعد إحرازهما مناصفة لقب بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة 2023، والتي شهدت مشاركة قياسية من خلال 24.8 مليون طالب وطالبة، من 46 دولة، وأكثر من 188 ألف مدرسة ونحو 150 ألف مشرف ومشرفة قراءة.

كما كرّم سموه، مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز من الأردن، الفائزة بلقب «المدرسة المتميزة».

وجرى تكريم بطل الجاليات، والمشرف المتميز، وبطل تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم، وأوائل الطلبة المشاركين في التصفيات على مستوى الدول، بحضور أكثر من 1500 شخصية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «سعيد بهذا التنافس بين الطلاب العرب.. وسعيد بجيل عربي يؤمن أن محاورة الكتاب أجدى طريق لصنع المستقبل».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «القراءة مفتاح لفهم الذات والعالم.. وهي البوصلة التي رسمت مسار الحضارة الإنسانية وستبقى القوة الدافعة لتحسين حياة البشر.. تحدي القراءة العربي يكشف كل عام عن إمكانات وعقول عربية قادرة على صنع المعجزات».

وأعرب سموه، عن فخره بالطلاب والطالبات العرب، وتمسكهم باللغة العربية والتسابق على النهل من ثراء علومها. وقال سموه: «ثقتنا كبيرة بقدرة أبنائنا الطلاب والطالبات العرب على صون اللغة العربية.. وعلى فتح آفاق معرفية غير محدودة لأنفسهم وأوطانهم.. دولة الإمارات ستبقى سنداً وعوناً لطموح الأجيال العربية الجديدة.. ونشر الرسالة الحضارية لأمتنا العربية مسؤوليتنا جميعاً».

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جميع الفائزين والمشاركين في تحدي القراءة العربي، وقال سموه: «أبارك لكل فائز ومشارك.. ولدينا هذا العام 24.8 مليون بطل وبطلة.. أشكر وزارات التربية والتعليم في الدول المشاركة وكوادر التدريس وكل جهد رسمي وشعبي عربي ساهم في نجاح هذه المبادرة.. تحدي القراءة العربي ملك للجميع.. والحصول على المعرفة لا يحتاج إذناً من أحد».

وقال سموه في تغريدة على حسابه في موقع «إكس»: «فخور بأبناء الوطن العربي الذين اجتمعوا اليوم في دبي في نهائيات تحدي القراءة العربي الذي شارك فيه أكثر من 24 مليون طالب من 188 ألف مدرسة في 46 دولة..

ونبارك لعبدالله البري من دولة قطر فوزه بالمركز الأول مناصفة مع آمنة المنصوري من دولة الإمارات... تدافع الطلاب العرب نحو القراءة بهذه الأعداد هو تدافع نحو المعرفة.. وتدافع نحو المجد.. نرى فيهم الخير.. ونرى فيهم مستقبلاً أجمل لأمتنا العربية بإذن الله».

حضر التكريم، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

الاستثمار في الإنسان

وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»: «تحدي القراءة العربي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2015، يواصل مسيرة التطور وتسجيل أرقام مشاركة قياسية، ترجمة لرؤى سموه بأولوية الاستثمار في الإنسان.

وتمكين الأجيال الجديدة من امتلاك المعارف والعلوم، وتشجيعها على القراءة، بما يثري المشهد الثقافي العربي ويرسخ الارتباط باللغة العربية، ويعزز من مكانتها باعتبارها مكوناً أصيلاً للهوية والشخصية الحضارية العربية».

وقال معاليه: «التكريم الذي حظي به أبطال الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي، في ختام التصفيات النهائية، هو تكريم للتفوق والمثابرة وقوة الإرادة، والعمل المخلص لعشرات آلاف المدارس والكوادر التعليمية وكل معني بالشأن التعليمي».

وأضاف معالي محمد بن عبدالله القرقاوي: «لا شك في أن تحدي القراءة العربي سيواصل رحلة التطور، كماً ونوعاً، انطلاقاً من أثره الإيجابي الذي ترسخ خلال السنوات الماضية، ودوره الملهم في تشجيع الطلبة على زيادة معارفهم وتمسكهم بلغة الضاد، وكما مثلت إضافة فئة أصحاب الهمم علامة فارقة في الدورة السابعة، فإن التحدي ومن خلال مواكبته لكل مستجد تعليمي وثقافي، سيكون جاهزاً في الدورات المقبلة لتقديم أفكار جديدة، بما يلبي طموحاته ورسالته».

منافسة شديدة

وجاء تكريم عبدالله محمد عبدالله البري، وآمنة محمد المنصوري، بلقب تحدي القراءة العربي، بعد منافسة شديدة بين أوائل الطلاب والطالبات على مستوى الدول المشاركة في الدورة السابعة، ونال كل من البطلين جائزة قيمتها نصف مليون درهم.

وذهب المركز الثاني مكرر للطالبة نعمة جهاد رجوب من سوريا، والطالب محمد وليد صفر عبد اللطيف من مصر (على مستوى وزارة التربية)، ونال كل منهما جائزة بقيمة 100 ألف درهم.

وضمت قائمة أبطال تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى الدول كلاً من: آمنة محمد المنصوري (الإمارات)، ملاك محمد باسل (العراق)، نعمة جهاد رجوب (سوريا)، مصطفى محمد عبد الغني (الأزهر الشريف)، محمد وليد صفر عبد اللطيف (مصر)، ملاك عمراني (المغرب)، حنين خليل الغافي (فلسطين)، تالين سمير سويدان (لبنان)، فاطمة جاسم محمد (البحرين).

صفية أحمد كوري (موريتانيا)، وجد فنطول حمد العون (الأردن)، نجم الدين بازل (جيبوتي)، سارة قتيبة المهيني (الكويت)، عبدالله محمد عبدالله البري (قطر)، ملاك مسلم (تونس)، حسين بن صالح المهدي ورنا مهنا الرفاعي (السعودية)، فاطمة الزهراء بلرزق (الجزائر)، أسيل بنت يوسف المعمرية (سلطنة عمان)، لميس محمد أحمد علي البتول (السودان).

المدرسة المتميزة

وأحرزت مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز من الأردن لقب «المدرسة المتميزة»، وجائزة بقيمة مليون درهم، وحلت «مدارس مواهب الوطن» من المملكة العربية السعودية في المركز الثاني، وجائزة بقيمة 500 ألف درهم، فيما كان المركز الثالث من نصيب مدرسة الشهيد الطيار علي محمد علي بيه من مصر، ونالت جائزة بقيمة 300 ألف درهم. وكانت مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز حصدت المركز الأول خلال الدورة السابعة على مستوى الأردن، حيث بلغت نسبة مشاركة طلابها 100%.

وأطلقت المدرسة، مبادرات داعمة لفكرة التحدي لنشر ثقافة القراءة، كما اهتمت بتفعيل دور الإعلام على مستوى قنوات التواصل الاجتماعي، وعلى مستوى أولياء الأمور، وذلك من خلال لقاءات دورية مع فئات المجتمع المتعددة مع الكتاب والشعراء والمثقفين.

ودعمت مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز، مبادراتها الهادفة إلى ترسيخ القراءة، بعقد شراكات مع جهات متعددة منها جامعة اليرموك، ومؤسسة اقرأ، كما نفذت عدداً من المبادرات التي رفدت وزودت المكتبة بالكتب مثل «من كل بيت كتاب».

وطالت مبادرات مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز الداعمة للقراءة، أصحاب الهمم، حيث حرصت المدرسة على التبرع بالكتب للمدارس والمراكز التي تضم طلاباً من أصحاب الهمم من الأيتام، والصم، وقرية الأطفال sos، من أجل تحفيزهم على المشاركة في مسابقة تحدي القراءة العربي.

وأحرزت مدارس مواهب الوطن، المرتبة الأولى على مستوى المملكة العربية السعودية، ووصلت نسبة مشاركة طلابها إلى

77 %، حيث بلغت نسبة الذين أنهوا خمسين كتاباً 100%، وشاركت جميع أقسام المدرسة في دعم مشاركة طلابها بأساليب تربوية تحفيزية، وشهدت المدرسة مبادرات داعمة لفكرة التحدي الهادف لترسيخ ثقافة القراءة، ومنها تنفيذ الكثير من المبادرات لدعم وتزويد المكتبة بالكتب، بالتعاون مع المكتبات العامة والخاصة، وتنفيذ مبادرة «صناعة قارئ» التي يتنافس فيها أولياء الأمور على القراءة.

وحولت المدرسة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ساحة ثقافية تجمع بين الطلبة وأولياء أمورهم من أجل تحفيز الطلبة على مواصلة رحلة التزود من معين الكتب، كما استعانت المدرسة بشاشات عرض في المجمعات التجارية، من أجل تحفيز الطلبة على المشاركة بمبادرة تحدي القراءة العربي والتعريف بها.

وقدمت مدرسة الشهيد طيار علي محمد علي بيه من جمهورية مصر العربية، والحاصلة على المركز الأول على مستوى مصر من خلال أنشطتها وبرامجها، نموذجاً لأفضل بيئة تشجع على القراءة ونشر ثقافة المعرفة في محيطها الاجتماعي.

وحقق طلاب مدرسة الشهيد طيار علي محمد علي بيه، المشاركون في تحدي القراءة العربي، العلامة الكاملة في نسبة المشاركة 100% و100% بالنسبة للذين أنهوا 50 كتاباً، ما يؤكد الشغف الكبير بالقراءة لطلاب هذه المدرسة.

وعملت المدرسة، على تحويل القراءة إلى ثقافة وعادة يومية لدى طلبتها، عبر عدد من المبادرات التي أشركت الطلبة وأولياء في سباق ثقافي قرائي مستدام، مثل مبادرة «بكرة أحلى مع القراءة»، كما أبرمت المدرسة شراكات متعددة لدعم وتزويد مكتباتها بالكتب، مثل مبادرتها مع جمعية هيئة إنقاذ الطفولة، حيث قدمت لها مكتبة متنقلة.

وقبل المرحلة النهائية في دبي، كانت مبادرة تحدي القراءة العربي، كرمت المدارس المتميزة على مستوى الدول، وضمت قائمة أوائل المدارس في الدول المشاركة كلاً من: مدارس الإمارات الوطنية (الإمارات)، صبحي داية (سوريا)، شباو منوبة (تونس)، الشهيد الطيار علي محمد علي بيه (مصر)، الشريف الإدريسي (المغرب)، قلاع العلم (موريتانيا)، بنات جينصافوط الثانوية (فلسطين)، ثانوية الإمام الجواد (لبنان)، مريم بنت عمران الابتدائية (البحرين)، الملك عبدالله الثاني للتميز (الأردن)، أم الهيمان الثانوية للبنات (الكويت)، قطر الابتدائية للبنات (قطر)، مدارس مواهب الوطن (السعودية)، مسياد عياد (الجزائر)، مدارس الطالب الذكي (سلطنة عمان).

جولات معرفية

وتضمنت زيارة وفود تحدي القراءة العربي إلى الإمارات برنامجاً ثرياً، شمل زيارة «مكتبة محمد بن راشد»، الصرح الثقافي والمعرفي المتكامل، حيث تعرفت الوفود خلال الزيارة على أروقة وأقسام المكتبة، كما اطلع الطلاب على آلية الاستفادة من ملايين الأبحاث العلمية التي توفرها المكتبة الذكية للطلاب والباحثين والأكاديميين، من خلال قاعدة بيانات للأبحاث هي الأضخم على مستوى الدولة، وتعرف الطلبة كذلك على محتويات الطوابق السبعة التي تضمها مكتبة محمد بن راشد.

كما زار الطلاب المتأهلون لنهائيات الدورة السابعة من التحدي، القرية العالمية في دبي، الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، حيث تعرف الطلبة على منطقة الكرنفال التي تضم أكثر من 170 وجهة ترفيهية وجولات وألعاب مشوقة للصغار والكبار أيضاً، كما استكشفوا ثقافات العالم المختلفة عبر أجنحة القرية الـ27، وشاهدوا عروض الأجنحة الترفيهية.

وشملت الجولة التي أعدها تحدي القراءة العربي للطلبة المتأهلين، زيارة متنزه «موشنجيت دبي» التابع لـ«دبي باركس آند ريزورتس»، والمستوحى تصاميمه من عالم هوليوود الشهير، حيث اختبر الطلبة عدداً من التجارب، إذ يضم المتنزه 5 استوديوهات و40 لعبة ترفيهية مميزة مستوحاة من 13 فيلماً من أفلام الحركة والرسوم المتحركة الأكثر شهرة في هوليوود.

إنجازات قياسية

ورسخ تحدي القراءة العربي في دورته السابعة، مسيرة النجاح التي بدأت في العام 2015، حيث شهدت الدورة السادسة مشاركة 22.27 مليون طالب وطالبة من 44 دولة، ونالت الطفلة السورية شام البكور لقب تحدي القراءة العربي. وسجلت الدورة الخامسة مشاركة أكثر من 21 مليوناً من 52 دولة.

وفاز باللقب الطالب عبدالله محمد مراد أبو خلف من المملكة الأردنية الهاشمية، أما في الدورة الرابعة من تحدي القراءة العربي فشارك 13.5 مليون طالب وطالبة من 49 دولة وأحرزت اللقب الطالبة هديل أنور من السودان، فيما شهدت الدورة الثالثة مشاركة 10.5 ملايين طالب وطالبة من 44 دولة وظفرت الطالبة مريم أمجون من المغرب باللقب بطلة للتحدي. وشهدت الدورة الثانية من تحدي القراءة العربي.

مشاركة نحو 7.4 ملايين طالب وطالبة من 26 دولة، وأحرزت اللقب الطالبة عفاف الشريف من فلسطين، بينما سجلت الدورة الأولى مشاركة 3.6 ملايين طالب وطالبة من 19 دولة، ونال اللقب الطالب عبدالله فرح جلود من الجزائر.

ترسيخ معرفة

ويهدف تحدي القراءة العربي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2015، كأكبر مسابقة ومشروع قراءة على مستوى العالم، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة.

وترغيب الشباب العربي في لغة الضاد، وتشجيعهم على استخدامها في تعاملاتهم اليومية، وإلى فتح الباب أمام الميدان التعليمي والآباء والأمهات في العالم العربي، لتأدية دور محوري في تغيير واقع القراءة وغرس حبها في الأجيال الجديدة.

ويسعى تحدي القراءة العربي، إلى ترسيخ حب المعرفة والقراءة والاطلاع لدى الأجيال الجديدة، وتزويدهم بالمعرفة الضرورية للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وصقل قدراتهم وشخصياتهم. كما يهدف التحدي، إلى بناء منظومة القيم لدى النشء، من خلال اطلاعهم على قيم وعادات ومعتقدات الثقافات الأخرى، ما يرسّخ مبادئ التسامح والتعايش وقبول الآخر، ويشجع الحوار والانفتاح الحضاري والإنساني.

نائب رئيس الدولة:

سعيد بهذا التنافس بين الطلاب العرب.. وسعيد بجيل عربي يؤمن أن محاورة الكتاب أجدى طريق لصنع المستقبل

القراءة مفتاح لفهم الذات والعالم.. والبوصلة التي رسمت مسار الحضارة الإنسانية

تحدي القراءة العربي يكشف كل عام عن إمكانات وعقول عربية قادرة على صنع المعجزات

ثقتنا كبيرة بقدرة أبنائنا على صون اللغة العربية.. وعلى فتح آفاق معرفية غير محدودة لأنفسهم وأوطانهم

الإمارات ستبقى سنداً وعوناً لطموح الأجيال العربية.. ونشر الرسالة الحضارية لأمتنا العربية مسؤوليتنا جميعاً

أبارك لكل فائز ومشارك.. ولدينا هذا العام 24.8 مليون بطل وبطلة

أشكر وزارات التربية والتعليم في الدول المشاركة وكوادر التدريس وكل من ساهم بنجاح المبادرة

محمد القرقاوي:

تحدي القراءة العربي يترجم رؤى محمد بن راشد بأولوية الاستثمار في الإنسان وتمكين الأجيال الجديدة من امتلاك المعارف والعلوم

التحدي سيكون جاهزاً في الدورات المقبلة لتقديم أفكار جديدة بما يلبي طموحاته ورسالته

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