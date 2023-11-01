1446 منشأة غذائية جديدة في دبي خلال 9 أشهر

المصدر: دبي - وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي أن عدد المنشآت الغذائية الجديدة، التي تم افتتاحها منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الماضي بلغ 1446 منشأة غذائية، وتم إدراجها في نظام التفتيش الذكي، ليرتفع العدد الإجمالي للمنشآت الغذائية إلى 25 ألفاً و6 منشآت.

وأشار إلى أن بلدية دبي تواصل جهودها الرامية لضمان تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل بالحماية الاستباقية للمجتمع من المخاطر الغذائية، وتعزيز ريادة دبي كونها مركزاً عالمياً في مجال سلامة الغذاء، من خلال تطبيق منظومة رقابية متكاملة، وفق أفضل المعايير العالمية، وبما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق سعادة ورفاهية أفراد المجتمع.

لافتاً إلى أن البلدية تحرص على الاهتمام الكبير بقطاع الغذاء، وتعمل على ترسيخ مقومات أمنه واستدامته باعتباره قطاعاً حيوياً، ويحظى بمتابعة مستمرة من القيادة الرشيدة. وقال الهاجري لـ«البيان» إن بلدية دبي تقوم بتقييم كل المنشآت الغذائية المرخصة بإمارة دبي، والتحقق من التزامها بمتطلبات السلامة الغذائية، عبر استخدام نظام التفتيش الذكي.

حيث يتم تخطيط الزيارات التفتيشية بشكل آلي في النظام بناء على أسس تقييم المخاطر، مؤكداً أن الغذاء الآمن والمستدام مسؤولية مشتركة، ولكل فرد من أفراد المجتمع دور مهم وفعال لتعزيز استدامته، لافتاً إلى أن بلدية دبي تولي قطاع الأغذية أهمية كبرى، ويعد تنظيم وتطوير كل جوانبه في مقدمة أولوياتها، عبر جهود حثيثة ومكثفة في مراقبة سلامة الأغذية في دبي ومؤشرات الأمن الغذائي، من خلال اتباع معايير وضوابط عالية الجودة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز