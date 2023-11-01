11.3 مليون درهم إنفاق «زايد الخير» على 261 مريضاً

المصدر: دبي - البيان

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حقق برنامج «زايد الخير» الإذاعي في دبي نتائج مهمة هذا العام ووصل مجموع ما أنفقه دعماً للمرضى مليوناً و679 ألف درهم استفاد منه 51 مريضاً، ليصل مجموع ما أنفقه البرنامج منذ إطلاقه عام 2020 إلى 11 مليوناً و294 ألف درهم.

بينما بلغ عدد المرضى المستفيدين منه 261 مريضاً. وأعلن عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية عن مبادرة جديدة تزيد من عطاء البرنامج وتخدم أصحاب الهمم، فقال: «برنامج «زايد الخير» الذي يبث على إذاعة الأولى قبل أكثر من ثلاث سنوات بالتعاون والتناوب مع «خيرية دبي» لدعوة المحسنين إلى التبرع لدعم المشاريع الخيرية، واتفقنا على أن تتولى «بيت الخير» دعم علاج المرضى بشكل خاص ممن يعانون وضعاً حرجاً أو أزمة مالية تحول بينهم وبين دفع تكاليف عملية جراحية أو علاج باهظ الثمن.

وأضاف: أضفنا للبرنامج مؤخراً بالتعاون مع جمعية «النور» لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم مبادرة «توصيل أصحاب الهمم» التي تتكفل بتوصيل 13 طالباً من هذه الفئة بشكل يومي ولمدة عام، التزاماً منا بالسياسة الوطنية التي تؤكد على حق أصحاب الهمم في الوصول الآمن.

وذلك من خلال حافلات خاصة صديقة لهم، مزوّدة بالكراسي المتحركة، ومساعدتهم على التنقل الآمن والوصول إلى مدارسهم ومراكز الرعاية والتأهيل الخاصة بهم». وتوجّه العوضي بالشكر الجزيل لجمهور المحسنين الذين يتابعون برنامج «زايد الخير» الذي يبث حلقاته لمدة ساعتين مساء كل خميس (من 5 - 7 مساء) على إذاعة الأولى على التردد 107.4، مشيداً بتبرعاتهم السخية وتعاطفهم مع المرضى المحتاجين والمعسرين، وفزعتهم لإنقاذهم.

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