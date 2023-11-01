12.7 مليون مستفيد من مبادرات بنك الإمارات للطعام في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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كشف بنك الإمارات للطعام عن نتائج مبادراته الإنسانية وأهم إنجازاته في الفترة من شهر يناير الماضي وحتى نهاية الربع الثالث للعام الجاري، معلناً خلال حفله السنوي عن جملة من الإنجازات التي حققها خلال 2023.

وأوضح البنك أن عدد المستفيدين من وجبات فائض الطعام التي وفرتها المؤسسات الغذائية بلغ 12,746,244 فرداً، وتمكن البنك بالتنسيق مع الشركاء إيصال قرابة 293 طناً من الأغذية إلى الهلال الأحمر الإماراتي كحملات إغاثة أُرسلت إلى تركيا وسوريا، و54 طناً لإغاثة ليبيا في أعقاب الفيضانات القوية التي اجتاحت مواقع مختلفة في الدول الثلاث، و60 طناً ضمن حملة تراحم من أجل غزة، وذلك ضمن جهود البنك لتوفير الغذاء على المستوى العالمي.

كما نظّم بنك الإمارات للطعام 49 برنامجاً توعوياً وحملة في العام الجاري، استهدفت مختلف شرائح المجتمع، شارك فيها 5,893 فرداً، و1,596 متطوعاً، إضافةً إلى 611 متبرعاً، وكذلك عقد البنك 10 اتفاقيات شراكة وتعاون مع جهات محلية وإقليمية ودولية لتعزيز شبكة أعماله وحملاته الخيرية والتطوعية والإنسانية، وتمكن بنك الإمارات للطعام من تحقيق أثرٍ بيئي إيجابي تمثل بتحويل 3,807 أطنان من الأغذية عن مسار الطمر وهو ما يعادل 1.5 مليون وجبة.

وذلك ضمن مستهدفاته لتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن هدر الطعام وتعزيز الاستدامة البيئية. وخلال الحفل السنوي للبنك كرم داوود الهاجري، نائب رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام 67 جهةً من شركائه الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص. وأكد داوود الهاجري الدور الرئيس الذي قامت به مختلف الجهات من شركاء ومساهمين ومتطوعين في إنجاح مبادرات وأنشطة وحملات البنك، بما قدموه من دعم وجهود أسهمت في تحقيق البنك أهدافه الإنسانية والخيرية في إيصال الغذاء والطعام إلى مستحقيه في أنحاء العالم.

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