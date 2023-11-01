«مختبر المبتكرين» في «ويتيكس» يدعم رواد الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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تحتضن الدورة الخامسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية منطقة «مختبر المبتكرين» على مدار أيام المعرض الثلاثة، بهدف دعم وتمكين رواد الأعمال.

ويشهد المختبر عقد جلسات الطاولة المستديرة وجلسات العصف الذهني بمشاركة الشركات المتخصصة من القطاعين الحكومي والخاص والشركات الناشئة ورواد الأعمال والخبراء في مجالات تقنيات الطاقة النظيفة والمدن الذكية والمركبات الكهربائية والمباني الخضراء والأمن السيبراني والطاقة المتجددة والابتكار والذكاء الاصطناعي والروبوتات وإدارة المياه والشبكات الذكية وغيرها.

ترسيخ التعاون

ويهدف «مختبر المبتكرين» إلى تمكين رواد الأعمال، وتعزيز أواصر التواصل مع المستثمرين والبنوك والمناطق الحرة، وترسيخ التعاون والشراكات، وتبادل المعارف والخبرات.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية 2023 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: يسهم معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية في رفع تنافسية دولة الإمارات عالمياً وترسيخ مكانتها بوصفها واحدة من أبرز الدول الجاذبة للابتكار والاستثمار في القطاعات الحيوية.

وأكد أن المعرض يشجع آلاف الشركات والمستثمرين والعارضين والشركات الصغيرة والمتوسطة والشباب ورواد الأعمال على ابتكار تقنيات قادرة على إحداث تأثير إيجابي مستدام، والمساهمة في تحقيق الطموحات المناخية الدولية، لا سيما مع بدء العد التنازلي لاستضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب28)، في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل.

فرص استثمارية

وأشار إلى أن المعرض يشكل فرصة مهمة للشركات والمستثمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء العلاقات التجارية، وعقد الصفقات، وتعزيز فرص الأعمال والتمويل، والاجتماع مع أبرز الشركات وصنّاع القرار والمستثمرين من مختلف بلدان العالم ضمن منصة واحدة، كما يعتبر منصة مثالية للتعرف على احتياجات السوق والمشاريع المستقبلية وفرص المشاركة في مشاريع وبرامج الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات والمنطقة.

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