نيابة دبي تبحث المبادرات القضائية مع نظيرتها بأبوظبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، ويأتي الاستقبال بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن تمكين المشاريع القضائية والمبادرات التطويرية والرقمية في العمل، وانطلاقاً من حرص النيابة العامة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين جميع الجهات الحكومية في الدولة لما يحققه هذا التعاون من نتائج إيجابية مهمة تخدم الجانبين.

وتناول اللقاء مواضيع عدة حول المشاريع الذكية المرتبطة باستراتيجية حكومة دبي وأهمها الملف الرقمي للدعوى الجزائية والتقاضي عن بعد والبلوك تشين والتطبيقات الذكية، والتي تحقق العديد من الأهداف منها زيادة الكفاءة وتسريع العمل وتحسين الدقة والموثوقية وتعزيز الشفافية وتحسين تجربة المتعاملين.

حضر اللقاء المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، والمستشار الدكتور علي حميد بن خاتم المحامي العام الأول، رئيس وحدة التعاون القضائي، والمستشار الدكتور بكري عبدالله السيد، وفاطمة أحمد بن حيدر مدير إدارة تقنية المعلومات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز