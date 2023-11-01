حاكم الشارقة يطلق 31 مجلداً جديداً من المعجم التاريخي للغة العربية

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، صباح أمس 31 مجلداً جديداً من المعجم التاريخي للغة العربية، المشروع اللغوي العربي الرائد، بحضور أعضاء مجلس الأمناء وأعضاء المجمع من رؤساء اتحادات ومجامع 14 مجمعاً لغوياً من 12 دولة، في مقر المجمع بالمدينة الجامعية.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في كلمة لسموه بهذه المناسبة، بالحضور من العلماء، معلناً إطلاق الأجزاء الجديدة من المعجم، كإضافة ثرّة إلى ما تم إكماله من أجزاء من هذا المشروع الكبير.

وقال سموه: ها هي مرحلة جديدة من مراحل مشروع اللغة العربية الكبير (المعجم التاريخي للغة العربية) قد انتهت والحمدلله، قد وفقنا الله تعالى وإياكم إلى هذا الإنجاز العظيم. وها نحن نلتقي في الشارقة لنحتفل بإنجاز سبعة وستين مجلداً لخمسة عشر حرفاً من حروف لغتنا العربية (من الهمزة إلى الضاد).

وثمن سموه جهود مختلف العاملين في المشروع، قائلاً: لا نملك إلا أن نثمن هذا الجهد، مقدمين الشكر لكل من عمل فأحسن، ولكل من اجتهد وأتقن، وثابر وللراحة لم يركن، لكل هؤلاء نقول، لقد عملتم فأحسنتم عملاً، فاستوجبتم منا الثناء عاطراً، ومن ربنا الثواب وافراً. وقدم صاحب السمو حاكم الشارقة، شكره لرؤساء اتحادات ومجامع اللغة العربية، مشيراً سموه إلى التعاون الكبير من مختلف المؤسسات.

وترأس صاحب السمو حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، صباح أمس، اجتماع مجلس أمناء المجمع، في مقره بالمدينة الجامعية.

وأشاد سموه خلال الاجتماع بما حققه المجمع من إنجازات، خلال السنة في مختلف البرامج والمبادرات، التي يعمل عليها، والتي تكللت جهودها بالنجاح في إنجاز 31 مجلداً جديداً للمعجم التاريخي للغة العربية، بالإضافة إلى تعزيز مساعي الحفاظ على اللغة، وتمكين المتحدثين بها.

وثمن سموه جهود أعضاء مجلس أمناء مجمع اللغة العربية بالشارقة، شاكراً لهم حرصهم على دعم أعمال المجمع ورؤيتهم النيرة، التي تخدم أهداف المجمع، وتسهم في تحسين أعماله وتجويدها.

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