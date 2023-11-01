مدير برنامج «زايد للإسكان» لـ « البيان »: تبديل المساكن أصبح ممكناً وفق إجراءات

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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كشف المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، عن أنه بإمكان المستفيدين من خدماتهم، التقديم على طلب لتبديل المسكن الخاص بهم، من منطقة لأخرى في كل أنحاء الإمارات.

وذلك وفق إجراءات محددة يتم اتباعها بعد دراسة وافية لأسباب الطلب.

وقال لــ«البيان» إن طلب التبديل يرجع إلى عدة أساب من بينها إذا كان السبب يتعلق بانتقال المستفيد لوظيفة أخرى في مكان جديد، كما تشمل الأسباب حالات الإعالة للوالدين وغيرها من الحالات. وأضاف: فيما يخص حالات سحب المسكن لعدم الاستفادة، فإنه يتم منحه لمستفيد آخر أحق به، مؤكداً أن هذه الجهود تصب جميعها في تعزيز استقرار الأسر المواطنة، ودعم منظومة الرفاهية و جودة الحياة.

سياسات جديدة

واعتمد مجلس الوزراء أول أمس، سياسات جديدة فيما يتعلق بقطاع الإسكان الاتحادي في الدولة، والتي توفر مرونة للمواطن في نقل مسكنه الحكومي، وإعادة بيعه ورهنه في حال تغيير موقع سكنه، أو حاجته لمسكن جديد، إضافة لسياسات تتعلق بمرونة القروض الممنوحة للمواطن، وذلك ضمن التطوير المستمر لمنظومة الإسكان الاتحادي للمواطنين بالدولة.

ووافق المجلس على ضوابط واشتراطات إعادة الاستفادة من قيمة المساعدة السكنية بعد التنفيذ التي يقدمها البرنامج، بما يجيز قبول الطلبات المقدمة من المستفيدين من المساعدات السكنية، التي ترد إلى وزارة الطاقة والبنية التحتية، بشأن نقل الرهن العقاري من مسكن إلى آخر، وتمكين المستفيد من إعادة الاستفادة بمبلغ المساعدة السكنية، واستبدال المسكن بمسكن آخر ملائم، وطلبات بيع وإعادة بناء مسكن أو شراء مسكن جديد.

ضوابط مهمة

وتتضمن الضوابط والاشتراطات أن يتوفر لدى مقدم الطلب مبرر مقبول لطلب نقل الرهن العقاري، أو التصرف في المسكن القائم، وذلك بغرض بناء أو شراء مسكن جديد، وأن يكون المسكن قد تم استلامه استلاماً نهائياً من قبل المستفيد.

وصرفت قيمة المساعدة السكنية له بالكامل. ويشمل القرار كذلك موافقة مقدم الطلب على إيداع قيمة المساعدة السكنية، الناتجة عن التصرف في المسكن في الحساب المالي المخصص، بغرض إعادة استخدامها في بناء أو شراء المسكن الجديد.

واعتمد المجلس قراراً بالموافقة على مرونة خفض قيمة التمويل السكني «القرض المرن»، بما يتوافق مع قدرة المستفيد المالية، دون التعديل على سنوات السداد المحددة بالنظام الحالي.

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