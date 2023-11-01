الإمارات الأولى في تحدي تكنولوجيا المعلومات لأصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - وام

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فاز فريق الإمارات بالجائزة الأولى في تحدي استخدام تكنولوجيا المعلومات لتسهيل حياة أصحاب الهمم «creativeIoT E» في ختام الجولة النهائية من تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي للشباب من أصحاب الهمم 2023.

وشهد حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، تكريم 36 فرداً، و12 فريقاً، و5 فائزين بالجوائز الخاصة، ضمن المسابقات التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث جرى إعلان النتائج وتكريم الفائزين في المحاور الستة للتحدي عقب التنافس على مدى ثلاثة أيام.

وكرمت اللجنة المنظمة للتحدي الفرق والأفراد المشاركين على نجاحاتهم الاستثنائية في مختلف فئات أصحاب الهمم، وتم تقديم خمس جوائز خاصة، من بينها جائزة القائد التكنولوجي العالمي 2023، حصل عليها محمد نذير دانش من ماليزيا تقديراً لموهبته الاستثنائية.

وتم تكريم ماريان شريفا من كينيا وإلياس بوبي من إثيوبيا بجوائز البطل الخارق البارزة. وحقق المشاركون من ماليزيا 19 جائزة في مختلف فئات المسابقات الفردية، فضلاً عن تقديم جوائز المساهمة لفريقي الفلبين وماليزيا، اعترافاً بإسهاماتهم المتميزة.

وأشاد أسعد حواس الصديد، مدير مكتب إدارة المشاريع في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في كلمته خلال حفل توزيع الجوائز، بهذا التحدي الرائد الذي جمع 536 مشاركاً من 18 دولة.

حيث تم عرض مشاريع 461 شاباً وشابة تتراوح أعمارهم بين 14 و 23 عاماً، جنباً إلى جنب مع 75 مشرفاً مخصصاً، بما في ذلك خبراء حكوميون في مجال الإعاقة من الدول المشاركة، لافتاً إلى أن هذا التجمع الاستثنائي تجاوز الحدود الجغرافية، حيث حضر ممثلون من 16 دولة، بينما شاركت دولتان بنشاط من خلال مؤتمرات الفيديو الافتراضية.

وأكد أن أصحاب الهمم يتميزون بقدراتهم ومواهبهم وأهدافهم التي تمكنهم من مجابهة التحديات التي يواجهونها، مطالباً بضرورة دعم حقوقهم في تكافؤ الفرص والامتيازات أسوة بالجميع، ودعا إلى التحسين والابتكار والعمل معاً لتعزيز قابلية استخدام التكنولوجيا المساعدة وفعاليتها.

واشتمل التحدي على مجموعة من المسابقات على مدى يومين، ففي اليوم الأول، تم عقد مسابقتين وهما السيارة الذكية eCreative، التي قيمت مهارات المشاركين في برمجة السيارات ذاتية القيادة باستخدام برنامج Scratch، وeContent، حيث عرض المشاركون إبداعهم من خلال إنشاء وتحرير مقاطع فيديو حول مواضيع معينة.

وفي اليوم الثاني، تم تقديم أربعة تحديات وهي eToolPpt قيمت مهارات إعداد وتحرير الشرائح التقديمية، وeTool Excel تم فيها تقييم الكفاءة في وظائف البيانات والحسابات والتحرير في ظروف معينة، وeLifeMap لقياس القدرة على استخدام الإنترنت لمعالجة تحديات الحياة اليومية، وeCreativeIOT تم تقييم القدرة على تحسين حياة الأشخاص أصحاب الهمم من خلال التكنولوجيا أو الأفكار الابتكارية.

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