مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وشركة "ايه آي سمارت" تتعاونان لتوفير حلول ذكية لسكان دبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، دبي، 31 أكتوبر 2023: في إطار التعاون مع القطاع الخاص، أبرمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان اتفاقية استراتيجية مع شركة "ايه آي سمارت" لتجارة نظم وأجهزة الاتصال. وتهدف الاتفاقية إلى توفير خصومات تصل إلى 25% على مجموعة من الخدمات، بما في ذلك أنظمة المنازل الذكية وشبكات الإنترنت وأجهزة الأمن والمراقبة.

وتشمل الاتفاقية التزامًا من الطرفين بتقديم خدمات متميزة للعملاء عبر توفير خصومات على مجموعة من التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة، بما في ذلك أنظمة المنازل الذكية وشبكات الإنترنت وأجهزة الأمن والمراقبة. كما تشمل الاتفاقية التزامًا بتعزيز التعاون المتبادل من خلال المشاركة في الدورات والندوات والمعارض التي يقيمها كل طرف، وتقديم الخدمات المشتركة في مجالات متنوعة لتلبية احتياجات العملاء.

وقد تم توقيع الاتفاقية في مقر مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في إمارة دبي بتاريخ 29 أغسطس 2023، بحضور سعادة محمد حسن الشحي، مساعد المدير التنفيذي للإسكان في المؤسسة، والسيد حسين عصام أحمد، المدير التنفيذي لشركة "ايه آي اس سمارت".

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، أكد سعادة محمد حسن الشحي، مساعد المدير التنفيذي للإسكان في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان قائلاً:" تمثل الشراكة خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الإسكان في دبي، مع التركيز على تحسين جودة الحياة للمواطنين عبر الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة. كما تندرج هذه الاتفاقية ضمن الاستراتيجية الاستثمارية التي أعلن عنها في يوليو الماضي لتحقيق التكامل بين قطاعات الإسكان والاقتصاد والمجتمع، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير فرص استثمارية جديدة، وتعزيز الاستدامة المالية."

من جانبه قال حسين عصام أحمد، المدير التنفيذي لشركة "ايه آي سمارت:" نشكر مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على جهودها المستمرة لتعزيز دور القطاع الخاص وإسهامه في تطور قطاع الإسكان في مدينة دبي. وبصفتنا شركة وطنية تعمل في مجالات التقنيات الحديثة والمنازل الذكية سنعمل على تقديم أكبر قيمة مضافة للمواطنين عبر توفير خدمات متميزة للعملاء بخصومات تصل إلى 25%، بما في ذلك أنظمة المنازل الذكية وشبكات الإنترنت وأجهزة الأمن والمراقبة. كما أكد على دور هذه الخدمات في تحقيق الرفاهية والامان و ترشيد استهلاك المياه والكهرباء وتوفير بيئة رقمية صديقة للبيئة وحلول لتطبيق الذكاء الاصطناعي بأفضل الممارسات".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز