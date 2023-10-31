الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد غائماً جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية.

وأوضح أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س،

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال الأيام المقبلة:

الأربعاء

الطقس: غائم جزئي أحياناً فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط أحياناً الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الخميس

الطقس: غائم جزئي أحياناً فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الجمعة

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الغربية - غائم جزئي أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والغربية – تميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي خاصة غرباً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً ليلاً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

السبت

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف - غائم جزئي أحياناً فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية – انخفاض آخر في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الأحد

الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الشرقية والشمالية.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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