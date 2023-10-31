منصور بن محمد يشهد إطلاق النسخة الرابعة من "إمارات الأمان"

المصدر: البيان

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شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية اليوم "الثلاثاء" انطلاق النسخة الرابعة من فعالية "إمارات الأمان" والمقامة تحت رعاية سموه، بتنظيم من "مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية" وبالتعاون مع شركة "يو إكس إي"، وهدفها الاحتفاء بمكتسبات الأمن والرخاء في الدولة، وإبراز الدور الريادي للمؤسسة في حفظ أمن وسلامة المجتمع، بحضور سعادة عوض حاضر المهيري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية.

وتستمر الفعالية حتى الثاني من نوفمبر 2023 في "دبي مول زعبيل"، الراعي الرسمي للحدث، وتستهدف استقطاب المشاركين من القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة للجمهور العام بكافة فئاته، للمشاركة في أنشطتها وفعالياتها المختلفة، استمرارا للنهج الذي سارت عليه الفعالية منذ دورتها الأولى، في الاحتفاء بنعمة الأمان والاستقرار والرخاء التي جعلت من دولة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم وأكثرها استقطاباً للمواهب والمبدعين وكبرى مؤسسات الأعمال والساعين إلى تحقيق النجاح في مختلف المجالات، فضلا عما وصلت إليه الدولة من مكانة متميزة كمركز رئيسي على خارطة العالم الاستثمارية والسياحية والتجارية.

وتنطلق هذه النسخة من "إمارات الأمان" بالتعاون مع نخبة من الشركاء تضم: فلاي دبي، وبنك الإمارات دبي الوطني الشركاء الاستراتيجيين للحملة. وتضم الفعالية مجموعة متنوعة من الأنشطة والمسابقات للمشاركين من المؤسسات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى الزوار من الجمهور، متضمنةً العديد من التحديات الفردية والجماعية البدنية والذهنية، بهدف خلق فرص يمكن من خلالها تنمية روح التعاون والعمل الجماعي تيمناً بتجربة قيام اتحاد دولة الإمارات والتحديات التي واكبت مرحلة تأسيس الدولة والتي تمكن الآباء المؤسسون من التغلب عليها وتخطيها تحقيقاً لحلم نجح في التحول إلى إنجاز تاريخي لفت أنظار العالم ونال منه كل التقدير.

كذلك تشمل الفعالية سلسلة من التحديات المستوحاة من الألعاب الشعبية الإماراتية مثل تحدي سفينة الإمارات وحبل الاتحاد وغيرها، والتي تم تصميمها بشكل مبتكر من قبل شركة "اي ام كود للتكنولوجيا".

دور حيوي

وأكد سعادة خليفة إبراهيم السليس، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية عن اعتزازه بمواصلة "إمارات الأمان" نجاحها مع انطلاق النسخة الرابعة من الحدث، مشيراً إلى أهمية الفعالية في تسليط الضوء على الدور الحيوي للقطاع الأمني في دبي وتعزيز الرسائل المجتمعية المتعلقة بالأمان والسلامة.

وأكد سعادة السليس أن "إمارات الأمان" تعد من أهم الفعاليات الوطنية التي تحرص المؤسسة على تنظيمها، معرباً عن عميق شكره وتقديره لشركاء الحدث من الرعاة، مثنياً على دورهم في إنجاح أهدافه، ولافتا إلى أهمية المشاركة المجتمعية في الدورات المتعاقبة للفعالية للوقوف على إسهامات وأثر هذا القطاع الحيوي في المجتمع.

وختم بالقول: "انطلقت إمارات الأمان للمرة الأولى في العام 2018 بهدف إبراز دور قطاع الأمن الخاص في توفير الأمن والأمان في إمارة دبي، وتسليط الضوء على دور القطاع الأمني، حيث أن الناتج النهائي لهذا القطاع الحيوي معنوي وليس ملموساً، ومن هنا جاءت فكرة الفعالية من أجل تعزيز المشاركة المجتمعية ضمن جملة أنشطة يمكن من خلالها إيصال الرسائل المنشودة. وكجزء من فكر المؤسسة وتطلعها للأفضل واستكمالاً لمسيرة النجاح، تنظم مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية النسخة الرابعة لـ "إمارات الأمان" في قلب دبي مستهدفة عدد أكبر من المشاركين و طامحة لإبراز الدور الأمني".

حضر إطلاق النسخة الرابعة من فعالية "إمارات الأمان" سعادة اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، وسعادة اللواء جمال بن عاضد المهيري، مساعد المدير العام للموارد والخدمات المساندة بالدفاع المدني، وسعادة العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات، وسعادة عمر علي سالم العديدي، ‏الأمين العام لمجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية.

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