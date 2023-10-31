طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون سحب ركامية

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط امطار على بعض المناطق الشرقية والغربية يصبح رطبا ليلا وصباح الخميس على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.. الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:33 الثاني عند الساعة 04:27 والجزر الأول عند الساعة 08:11 الثاني عند الساعة 21:40.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:48 و الجزر الأول عند الساعة 17:41 والجزر الثاني عند الساعة 06:34 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 25 85 25

دبي 36 26 80 20

الشارقة 35 24 75 25

عجمان 35 26 60 25

أم القيوين 36 22 70 35

رأس الخيمة 36 22 80 20

الفجيرة 31 25 85 50

العـين 35 26 70 25

ليوا 36 23 60 20

الرويس 35 26 80 45

السلع 34 26 80 45

دلـمـا 33 28 80 40

طنب الكبرى 30 29 87 55

طنب الصغرى 30 29 87 55

أبو موسى 31 29 84 45.

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