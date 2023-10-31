بنك الإمارات للطعام يُكرم شركاءه الاستراتيجيين والمساهمين والمتطوعين خلال حفله السنوي

المصدر: البيان

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استعرض بنك الإمارات للطعام، وبحضور سعادة داوود الهاجري، نائب رئيس مجلس أمناء البنك، خلال حفله السنوي، نتائج مبادراته الإنسانية وأهم إنجازاته خلال الفترة من شهر يناير الماضي حتى نهاية الربع الثالث للعام 2023، كما كرّم البنك خلال الحفل 67 جهةً من شركائه الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، والشركات المساهمة والداعمة، والفرق التطوعية، إضافةً إلى فرق عمل البنك، تقديراً لجهودهم في تعزيز ودعم أعماله وحملاته هذا العام.

وأكد سعادة داوود الهاجري خلال الحفل، الذي حضره أعضاء مجلس أمناء البنك وممثلو الشركات الداعمة والمتطوعين، على الدور الرئيسي الذي قامت به مختلف الجهات من شركاء ومساهمين ومتطوعين في إنجاح مبادرات ونشاطات وحملات البنك، بما قدموه من دعم وجهود ساهمت في تحقيق البنك لأهدافه الإنسانية والخيرية في إيصال الغذاء والطعام إلى مستحقيه حول العالم، وإحداث تأثير إيجابي ملموس في حياة الأفراد.

وقال سعادته: "منذ انطلاق البنك، كان وما يزال هدفه الأسمى جمع وتوفير الطعام والغذاء وإدارة الفائض منه والحدّ من هدره وإيصاله للمستفيدين محلياً وعالمياً، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامته، وترسيخ الأهداف الإنسانية والاجتماعية النبيلة التي يعليها البنك، ومفهوم المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوّعي، إذ سخّر لهذا الهدف جهوداً كبيرة وساعات عملٍ طويلة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين".

وأضاف: "جاءت المبادرات والأنشطة الخيرية والتطوعية والإنسانية التي نفذها البنك، ترجمةً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإعلاء قيم الخير والعطاء وتقديم يد العون لجميع المستحقين، كما تُجسد إسهامات البنك نهج دولة الإمارات وقيمها الإنسانية السامية ، وتأكيدها على التضامن مع الأشقاء ومختلف شعوب العالم التي تتعرض لكوارث وأزمات ومساعدتها على احتوائها وتخفيف آثارها".

وحقق بنك الإمارات للطعام جملةً من الإنجازات المهمة خلال العام 2023، حيث بلغ عدد المستفيدين من وجبات فائض الطعام التي وُفرتها المؤسسات الغذائية إلى 12,746,244 فرداً، واستطاع البنك بالتنسيق مع الشركاء من إيصال قرابة 293 طناً من الأغذية إلى الهلال الأحمر الإماراتي كحملات إغاثة أُرسلت إلى تركيا وسورية، و54 طناً لإغاثة ليبيا في أعقاب الفيضانات القوية التي اجتاحت مواقع مختلفة في الدول الثلاثة، و 60 طناً ضمن حملة تراحم من أجل عزة ، وذلك ضمن جهود البنك لتوفير الغذاء على المستوى العالمي.

¬كما نظّم بنك الإمارات للطعام 49 برنامجاً توعوياً وحملةً خلال العام الجاري، استهدفت مختلف شرائح المجتمع، شارك فيها 5,893 فرداً، و1,596 متطوعاً، إضافةً إلى 611 متبرعاً. كذلك، عقد البنك 10 اتفاقيات شراكة وتعاون مع جهات محلية وإقليمية ودولية لتعزيز شبكة أعماله وحملاته الخيرية والتطوعية والإنسانية.

وتمكن بنك الإمارات للطعام من تحقيق أثرٍ بيئي إيجابي تمثل بتحويل 3,807 أطنان من الأغذية عن مسار الطمر وهو ما يعادل 1.5 مليون وجبة، وذلك ضمن مستهدفاته لتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن هدر الطعام، وتعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

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