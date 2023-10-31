"طرق دبي" تستكمل أعمال الفحص الشامل لجسور المترو الواقعة على قناة دبي المائية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي من أعمال الفحص الشامل لجسور المترو وركائزها الواقعة على قناة دبي المائية، التي تقع بين محطة الخليج التجاري ومحطة أون بأسيف، وتعد جسور المترو على القناة المائية من الروابط المهمة للخط الأحمر لمترو دبي، يعكس هذا الإنجاز حرص الهيئة على استدامة أصولها ومرافقها مما يرفع ذلك من كفاءتها وعمرها التشغيلي، ويعزز التنقل الآمن والسهل في مترو دبي.

وأكد محمد حسن الأميري، مدير إدارة صيانة القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، أن عمليات التفتيش على أصول ومرافق مترو دبي، تعتبر من المهام الرئيسة التي تضمن التأكد من حالة الأصول والكشف عن أي أضرار أو تلف قد يؤثر في سلامتها، موضحاً أن الهيكل الخارجي للأصول الموجودة تحت سطح الماء يخضع لفحص شامل كل خمس سنوات، بينما تخضع أعمدة الجسور فوق مستوى سطح الماء لفحص وتفتيش شامل بشكل سنوي وفحص تفصيلي كل 5 سنوات. ويعتبر التفتيش على ركائز الجسور التي تحمل مسارات القطارات من مهام الصيانة والسلامة الروتينية الأساسية، والتأكد من كفاءتها ليضمن انسيابية تنقل الركاب عند استخدامهم لمترو دبي.

وأضاف الأميري: "تضمنت عمليات تفتيش هياكل الأصول الموجودة تحت سطح الماء لجسور المترو فحص نظام العزل المائي، والمصدات، ونظام الحماية الخرسانية، كما استُخدِمَت بارجة خاصة لفحص أعمدة الجسور للتأكد من سلامتها، إلى جانب عمليات تفتيش فرق الغطس التي استعانت بأحدث التقنيات والكاميرات الدقيقة للتأكد من سلامة هياكل جسور المترو تحت المائية."

وتعد جسور المترو في قناة دبي المائية من المكونات الأساسية للبنية التحتية لشبكة مترو دبي والتي تتألف من ركائز خرسانية مسلحة ممتدة عبر مجرى قناة دبي، وتتمثل وظيفتها الأساسية في اسناد الاحمال نتيجة اوزان الهيكل أثناء مرور القطارات، وكذلك فان هذه الركائز مصممة لمقاومة الهزات الأرضية وذلك لِما يمثله هذا المنشأ من جزء أساسي وحرج من أصول مترو دبي.

وتحرص هيئة الطرق والمواصلات دائماً على تنفيذ أعمال الصيانة لأصولها الحرجة بأتباع أعلى المعايير العالمية للمحافظة على حالة وأداء الأصول بما يتوافق وأعلى معايير السلامة والاستدامة لتحقيق الريادة في التنقل السهل والمستدام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز