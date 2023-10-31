حمدان بن محمد يكرم يوسف بن داوود بطلاً لتحدي القراء العربي لفئة أصحاب الهمم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحضور ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الطفل يوسف بن داوود بطلاً لتحدي القراء العربي لفئة أصحاب الهمم.

ولأول تضاف فئة أصحاب الهمم إلى بطل تحدي القراءة العربي وهي الفئة التي أضيفت في الدورة السابعة للتحدي، للمرة الأولى، ما يعكس حرص المبادرة على الاهتمام بأصحاب الهمم، وإتاحة الفرصة أمامهم لإثبات جدارتهم وتفوقهم، حيث شارك 22506 طلاب وطالبات في التصفيات على مستوى الدول، واشترطت لجنة التحكيم لفئة أصحاب الهمم، قراءة إجمالي 25 كتاباً.

وشارك في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي 24,8 مليون طالب وطالبة من 46 دولة عربية وأجنبية من 188 ألف مدرسة، بينهم 22,500 مشارك من أصحاب الهمم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز