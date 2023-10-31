تغطية مباشرة لحفل تتويج بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة

المصدر: البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تتوجه أنظار العالم العربي اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر إلى دبي، حيث يقام حفل تتويج بطل "تحدي القراءة العربي" في نسخته السابعة والأكبر من نوعها في تاريخ هذا التحدي. حيث صعد إلى التصفيات النهائية 26 طالباً وطالبة يمثلون 26 دولة حول العالم.

وشهدت النسخة السابعة من تحدي القراءة العربي مشاركة قياسية، حيث شارك في التحدي 24 مليوناً و800 ألف طالب وطالبة من 46 دولة عربية وأجنبية، و150 ألف مشرف ومشرفة، كما شاركت 188 ألف مدرسة في سباق جائزة المدرسة الأكثر تميزاً في نشر ثقافة القراءة بين الطلاب والمجتمع المحلي، كما شارك 22.5 ألف طالب وطالبة من أصحاب الهمم في الدورة السابعة.

يكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أبطال تحدي القراءة العربي بموسمه السابع في أوبرا دبي، حيث سجّل هذا الموسم أرقاماً قياسية من خلال مشاركة 24,8 مليون طالب وطالبة من 46 دولة عربية وأجنبية من 188 ألف مدرسة، بينهم 22,500 مشارك من أصحاب الهمم. https://t.co/W5wOrJeeK5 — تحدي القراءة العربي (@ArabReading) October 31, 2023

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