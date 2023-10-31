القرية الترفيهية في جزيرة ياس تشهد إقبالاً كبيراً من الزوار

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شهدت القرية الترفيهية العائلية التي دشنتها وزارة الدفاع بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في جزيرة ياس بأبوظبي، ضمن فعاليات النسخة التاسعة من العرض العسكري «حصن الاتحاد 9» إقبالاً كبيراً من الزوار الذين استمتعوا بالعديد من الفعاليات وعروض الألعاب الترفيهية المختلفة.

وتوفر القرية الترفيهية التي افتتحت أبوابها للجمهور في الـ 27 من شهر أكتوبر الجاري، وتستمر حتى الـ 5 من نوفمبر المقبل مساحة للزوار من جميع الأعمار للتعرف عن قرب على دور قواتنا المسلحة الباسلة في صون الوطن وحماية مكتسباته، إضافة إلى أنها تشهد بث العرض العسكري الرئيسي، فضلاً عن عروض الألعاب النارية ليلاً في يوم العرض بهدف قضاء وقت ممتع بطابع عسكري في حب الوطن.

وقال العقيد الركن إبراهيم مرهون الساعدي رئيس اللجنة التنظيمية العليا للعرض العسكري المشترك «حصن الاتحاد 9» إن القرية الترفيهية العائلية تأتي ضمن فعاليات العرض العسكري «حصن الاتحاد 9» بهدف توفير مساحة ترفيهية ومعرفية لسكان دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، والتي من شأنها أن تعزز مشاعر الفخر والاعتزاز بجهود أبناء قواتنا المسلحة الباسلة.

وأضاف أن القرية الترفيهية تضم مناطق رئيسية تتمثل في منطقة الشهيد، وتشمل سور الشهيد بهيكل مستوحى من واحة الكرامة مع فقرة تفعيلية «ازرع بذرة، ازرع حياة»؛ تكريماً وإجلالاً لتضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل الذود عن ثرى الوطن.

وقال العقيد الركن إبراهيم الساعدي، إن القرية الترفيهية تضم منطقة العرض العسكري، والتي تشمل المتحف العسكري الذي يروي تاريخ ونشأة وتطور القوات المسلحة، إضافة إلى العارضين العسكريين من خلال منصات للأفرع المختلفة للقوات المسلحة، بهدف تعريف الجمهور بدور وبرامج القوات المسلحة، كما أنها توفر منصة لاستقطاب الكفاءات من مواطني الدولة الباحثين عن وظائف في القوات المسلحة.

وأشار إلى أن القرية تضم منطقة ألعاب للأطفال وتشمل ألعاباً مطاطية ومضمار جيب وجدار تسلق بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوبهم وقضاء وقت ممتع يرسخ لديهم مشاعر الفخر بقواتنا المسلحة، إضافة إلى منطقة Gaming-Zone والتي تضم غرفة ألعاب آركيد ولعبة الليزر وإطلاق النار على الهدف، فضلاً عن مجموعة واسعة من مناطق بيع المأكولات والمشروبات. كما تضم منطقة تقليدية بها سوق تراثي إلى جانب خيمتين تتضمنان أنشطة محلية مثل رسم الحناء وصناعة العود والخوص والسدو.

وفتحت القرية الترفيهية أبوابها في 27 أكتوبر وتستمر حتى يوم 5 نوفمبر المقبل من الساعة 4:30 مساءً - 10:00 مساءً حتى 4 نوفمبر وفي يوم 5 نوفمبر من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الـ 10:00 مساءً.

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