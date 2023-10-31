إقامة دبي و«اتصالات من e&» تتعاونان لتطوير آليات الخدمات الرقمية والذكية

المصدر: دبي - وام

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أبرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اتفاقية تعاون مع اتصالات من e&، بهدف العمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب، وتحقيق التوجهات الحكومية، بتحويل مدينة دبي إلى المدينة الأذكى في العالم، ودعم مسيرة التنمية المستدامة من خلال تطوير آليات الخدمات الرقمية والذكية.

وقع الاتفاقية الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وعبد الله سالم المانع مدير عام اتصالات من e& في دبي، وذلك في إطار حرص الطرفين على تعزيز آفاق العمل الثنائي والشراكة الاستراتيجية بينهما، وفق نظامٍ مؤسسي يوفر الحُلول المناسبة والبنية التحتية والخدمات الذكية ذات المستوى العالمي، لتحسين وتطوير كفاءة تقديم الخدمات، وتحقيق التكامل وجودة الحياة للمتعاملين، بما ينعكس بشكلٍ إيجابي على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الفريق محمد أحمد المري، أن توقيع الاتفاقية يهدف إلى تحقيق رؤية الإمارات وتوجيهاتها الحكيمة في تطوير المدن وتحويلها إلى مدنٍ ذكيةٍ مستدامة، وذلك من خلال تعزيز أُطر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء مدينة دبي الذكية، التي تُعد أحد أبرز الأولويات الاستراتيجية، لافتاً إلى أنَّ الاتفاقية ستقود جهود تطوير آليات الخدمات الرقمية الذكية، التي ستُسهم بشكلٍ فعال في تحسين جودة الحياة للمقيمين في دبي وزوارها.

وبدوره أشار عبد الله سالم المانع مدير عام اتصالات من e& في دبي إلى أهمية تبني التكنولوجيا لدعم تجارب الأفراد والخدمات المقدمة لهم، ويتجسّد ذلك من خلال حرص اتصالات من e& على ابتكار الحلول الرقمية المرتكزة على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لدعم التحول الرقمي للجهات الحكومية، وتعزيز مفهوم المدينة الذكية، موضحاً أن الشراكة مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ستسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للجانبين، إلى جانب توفير الخدمات الحكومية الذكية بأفضل المعايير.

ويسعى الطرفان من خلال الاتفاقية إلى مدّ جسور التعاون والتواصل والتنسيق حول البيانات بغرض تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، والتعاون في مجال تطوير المشاريع المشتركة، وتبادل الخبرات والأفكار الإبداعية والابتكارية، وتسويق الخدمات الناتجة عن المذكرة والمقدمة للمتعاملين، إلى جانب مهام أخرى.

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