ولي عهد أبوظبي يحضر أفراح الكعبي والكتبي

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل استقبال أقامه كل من سعيد خلفان سليمان الكعبي، وراشد عوض راشد السبع الكتبي، بمناسبة زفاف نجليهما، سالم سعيد الكعبي على كريمة مصبح سعيد الكعبي، وعوض راشد الكتبي على كريمة غانم سالم الكتبي.

وأعرب سموه عن خالص تهانيه للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة.

حضر حفل الاستقبال الذي أقيم أمس في مجلس ربدان في أبوظبي، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمع من المدعوين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز