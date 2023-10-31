حاكم الشارقة: مشروعات تنموية بالمنطقة الوسطى العام المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، سوق الجبيل- الذيد، الذي يقع على مساحة إجمالية 78 ألف متر مربع، في منطقة لعويضد بمدينة الذيد.

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح السوق، أكد صاحب السمو حاكم الشارقة، أن المنطقة الوسطى مقبلة على افتتاح مشروعات تنموية عديدة مع نهاية العام المقبل، بدءاً من جامعة الذيد، التي ستُفتتح في سبتمبر العام المقبل، بالإضافة إلى مشروعات أخرى كالمباني الاستثمارية والمخصصة للعائلات من أصحاب الدخل الضعيف، لتكون عوناً لهم في توفير العيش الكريم، وفتح الفرص الاستثمارية لأبناء المنطقة.

مؤكداً سموه أن عجلة التنمية ستكون سريعة في مدينة الذيد، وستظهر بأبهى حُلة، إضافة إلى المشروعات الأخرى في مليحة والمدام. وأوضح سموه، أن الجهود التي بذلت في الفترة السابقة حافظت على المنطقة الوسطى من الملوثات، التي تؤثر على البيئة.

مشيراً إلى أن المشروعات الحالية تصب في مصلحة قاطني المنطقة وهي صديقة للبيئة، مثل مشروع مزرعة الأبقار والدواجن ومزرعة القمح ومزرعة الخضار، وجامعة الذيد، التي ستضم كلية خاصة بالزراعة، وسيتم دعم الطلبة من خلال تخصيص مزارع نموذجية، يتدرب فيها الطلاب والطالبات خلال دراستهم، ويسهمون في تعزيز المشروعات الزراعية، وصولاً للإنتاج الذاتي في المنطقة.

وأشاد سموه بأبناء المنطقة الوسطى، التي اعتبرها من المناطق الملتزمة بعاداتها وتقاليدها، واعداً سموه بالمحافظة عليها من كل عبث أو انحراف، وذلك عبر إطلاق المشروعات التنموية وسن القوانين، التي تسهم في حماية المدن والمحافظة على البيئة.

بالإضافة إلى إنشاء المراكز البحثية مثل مركز علوم الصحراء، التي يدرس فيها الطلبة كيفية المحافظة على الصحراء ومواردها، وتخزين البذور بالطريقة الصحيحة، وإعادة استزراعها.

ودعا صاحب السمو حاكم الشارقة، أهالي المنطقة الوسطى، إلى أهمية التعاون والالتزام والمحافظة على البيئة، وتربية النشء على العادات الأصيلة وإعادة الذكريات الماضية، التي عاشها الآباء والأجداد وإحياء التجمعات الاجتماعية والمجالس، مع مواكبة التطور وطلب العلم، ليخدم أبناء المنطقة بلدتهم.

وكان سموه فور وصوله قد أزاح الستار التقليدي إيذاناً بافتتاح السوق، ليتجول بعدها في أقسام السوق المختلفة، مستمعاً لشرح مفصل عن أعداد المحلات والخدمات، التي يقدمها السوق لمرتاديه، واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة خلال جولته على التصاميم الهندسية، التي يتميز بها السوق، حيث يحمل تصميم المبنى طابعاً إسلامياً مزوداً بزخارف داخلية وخارجية تحمل ذات الطابع المعماري، كما يتمتع المبنى بمواصفات عالية من حيث الأمن والسلامة.

سداد مديونيات

وتنفيذا لتوجيهات سموه الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين، اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني الإمارة 75 مليوناً و824 ألف درهم، لسداد مديونية 126 حالة من الحالات المعروضة عليها.

وأكد راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، رئيس اللجنة أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة الخامسة والعشرين، بلغ ملياراً و127 مليوناً و134 ألفاً و153 درهماً، وبلغ مجموع المستفيدين 2212 مستفيداً.

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