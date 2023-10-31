محمد بن سعود يشهد انطلاق المؤتمر الدولي للطب الشرعي

المصدر: رأس الخيمة - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لعلوم الطب الشرعي والأدلة الجنائية ، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة الامارة حتى الأول من نوفمبر المقبل.

حضر انطلاق المؤتمر اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، العميد جمال أحمد الطير نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، إلى جانب عدد من ضباط الشرطة، وضيوف المؤتمر.

وأشاد سمو ولي العهد بمستوى الحدث وحرفية التنظيم وجودة الأداء لشرطة رأس الخيمة؛ من خلال هذا المؤتمر الدولي الذي استقطب مجموعة من الخبراء والمختصين والباحثين في مجال الطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية في مكان واحد، وهو ما يعزز من تنافسية الإمارة في مجال الأمن والأمان وتحقيق العدالة الجنائية.

وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة أن الدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لكافة قطاعات شرطة رأس الخيمة، والإشراف المباشر من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، لعملية تطوير المختبر الجنائي بشرطة رأس الخيمة، وهو ما أسهم في نجاح هذا المؤتمر الذي يعزز الاستدامة الأمنية في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والأمان.

وأضاف، إنّ هذا المؤتمر الدولي يأتي في إطار استعداد وزارة الداخلية ممثلة بشرطة رأس الخيمة للخمسين عاماً المقبلة، ويتزامن انعقاده مع عام الاستدامة، حيث ينعقد للمرة الأولى في رأس الخيمة بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات، والاستفادة من تجارب الآخرين، بحيث تصبُّ مخرجاته في تطوير عمل المختبر الجنائي والطب الشرعي بشرطة رأس الخيمة لتحقيق العدالة الجنائية من أجل جودة الحياة الأمنية للمجتمع.

بدوره تطرق المقدم الدكتور يوسف عبدالله الطنيجي، رئيس فريق تنظيم المؤتمر الدولي، إلى أنه وخلال ثلاثة أيام سوف يتم مناقشة واستعراض أفضل الممارسات العالمية في مجال الطب الشرعي والعلوم الجنائية، من خلال (96) متحدثاً من الخبراء والمختصين من (29) دولة، يقدمون (106) أوراق عمل علمية في عدة مجالات منها: التشريح النسجي.

والطب الشرعي، والبصمة والسمات الوراثية (DNA)، وأحدث تقنيات تكنولوجيا الطب الشرعي، وحتى تعم الاستفادة على المستوى الوطني والدولي يمكن الحضور والمشاركة في المؤتمر والاطلاع بصورة مباشرة على جلسات وأبحاث ونتائج وتوصيات المؤتمر من خلال الدخول إلى الرابط: (https://rakfsc.rakpolice.gov.ae/).

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